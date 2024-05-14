Верховный суд подтвердил 25-летний приговор осужденному за госизмену Кара-Мурзе*

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Верховный суд РФ подтвердил 25-летний приговор публицисту Владимиру Кара-Мурзе*, осужденному за госизмену.
Об этом пишет «Интерфакс». Высшая судебная инстанция отклонила жалобу защиты на приговор.
В апреле прошлого года суд приговорил публициста к 25 годам лишения свободы по делу о государственной измене и распространении фейков о Вооруженных силах России. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.
Также Кара-Мурза* заплатит штраф в размере 400 тысяч рублей. После освобождения он семь лет не сможет заниматься журналистикой.
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* Включен в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента
В апреле прошлого года суд приговорил публициста к 25 годам лишения свободы по делу о государственной измене и распространении фейков о Вооруженных силах России. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.
Также Кара-Мурза* заплатит штраф в размере 400 тысяч рублей. После освобождения он семь лет не сможет заниматься журналистикой.
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* Включен в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента
Алёна Самарева