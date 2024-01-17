Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку на трассе М3 в Брянской области

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Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку на трасе М3 у населенного пункта Севск в Брянской области. По предварительным данным, никто не пострадал. Об этом заявил глава региона Александр Богомаз.
«В результате аварийной посадки вертолета на участке трассы М3 вблизи Севского района Брянской области произошел обрыв высоковольтной линии. Пострадавших нет», - написал Богомаз в своем Telegram-канале.
Он отметил, что в результате повреждения высоковольтной линии без электричества остались жители Севского, Суземского, Брасовского и Комаричского районов.
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