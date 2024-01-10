В российском городе пропал свет

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Жители нескольких районов российского города Омска остались без электричества. Об этом сообщает городское издание NGS55.ru.
Уточняется, что подача электроэнергии остановилась в Левобережье, на правом берегу Оми и в районе Московка.
По словам министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Омской области Владимир Шнипко, причиной сбоя является автоматически аварийная защита на подстанции «Таврическая». Из-за нее подача электричества в город отключилась на треть его территории.
При этом, восстановить подачу света планируют в течение часа.
Ранее, подача тепла и горячей воды остановилась более чем в 200 местных домов в подмосковных Химках из-за аварии на распределительной тепловой сети
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По словам министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Омской области Владимир Шнипко, причиной сбоя является автоматически аварийная защита на подстанции «Таврическая». Из-за нее подача электричества в город отключилась на треть его территории.
Ранее, подача тепла и горячей воды остановилась более чем в 200 местных домов в подмосковных Химках из-за аварии на распределительной тепловой сети
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Дана Игумнова