Вездеход геофизической компании провалился под лёд в Иркутской области

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Вездеход с сотрудниками с сотрудниками геофизической компании провалился под лёд в Иркутской области, об этом сообщил Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, вездеход «ТГМ-5» ушёл под лёд во время переезда через реку Ичера утром 15 ноября. В нём находились восемь человек, шесть из которых погибли.
По словам источника, самостоятельно выбраться на берег удалось водителю вездехода и руководителю по лесотопографическим работам.
Несколько часов назад затонувший вездеход достали со дна реки, в салоне обнаружили тела четырех человек. Отмечается, что все находившиеся в машине работали вальщиками леса.
Следственный комитет начал проверку по факту произошедшей трагедии.
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По словам источника, самостоятельно выбраться на берег удалось водителю вездехода и руководителю по лесотопографическим работам.
Следственный комитет начал проверку по факту произошедшей трагедии.
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Евгения Парфентьева