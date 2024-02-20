Vice: В США полицейский испугался жёлудя и расстрелял свою же патрульную машину

По словам самого Хадзарагова, его задержали в кафе и отвезли в отделение для проверки документов. Он опасается, что его депортируют в Москву, и утверждает, что его оклеветал один из его подписчиков в соцсетях, для которого он собирал пожертвования на местную карту.