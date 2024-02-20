Vice: В США полицейский испугался жёлудя и расстрелял свою же патрульную машину

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Помощник шерифа в американском штате Флорида Джесси Эрнандес открыл огонь по собственной же патрульной машине после того, как испугался звука упавшего на её крышу жёлудя. Как сообщает издание Vice, ситуация усугублялась тем, что в тот момент в автомобиле находился закованный в наручники задержанный.
Хотя инцидент произошёл ещё 12 ноября, офис шерифа округа Окалуза опубликовал видео с камеры наблюдения и отчет внутренних расследований лишь на этой неделе. Следователи, просматривавшие видео с камеры наблюдения Джесси Эрнандеса, увидели, как незадолго до того, как прозвучали выстрелы, жёлудь упал на крышу патрульной машины и отскочил от неё.
Когда Эрнандес подошел к пассажирской двери автомобиля, он услышал хлопок, который, как он позже сказал следователям, принял за выстрел.
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Когда Эрнандес подошел к пассажирской двери автомобиля, он услышал хлопок, который, как он позже сказал следователям, принял за выстрел.
«Он начал кричать "стреляли" несколько раз, упал на землю и покатился <...> Он выстрелил в патрульную машину», — говорится в отчёте шерифа.И, хотя прокуратура штата Флорида не нашла вероятных оснований для возбуждения уголовного дела, отдел по расследованию внутренних дел шерифа установило, что применение силы Джесси Эрнандесом было «объективно необоснованным». В итоге полицейский подал в отставку 4 декабря.
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Артем Путинцев