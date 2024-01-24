Нью-йоркский полицейский убил подозреваемого, швырнув в него кулером

Во вторник сержанту полиции Нью-Йорка Эрику Дюрану было предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве второй степени подозреваемого в употреблении наркотиков, который разбился на скутере, когда догонявший его Дюран бросил в преступника кулером. Об этом пишет издание The New York Post.