Нью-йоркский полицейский убил подозреваемого, швырнув в него кулером

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Во вторник сержанту полиции Нью-Йорка Эрику Дюрану было предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве второй степени подозреваемого в употреблении наркотиков, который разбился на скутере, когда догонявший его Дюран бросил в преступника кулером. Об этом пишет издание The New York Post.
В августе 2023 года 36-летний Дюран проводил операцию по задержанию на Акведук-авеню, когда подозреваемый — его тёзка Эрик Дюпри — угнал мотороллер и бежал, сообщил офис генерального прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс, который занимается обвинением.
После этого сержант Дюран схватил находившийся неподалеку кулер, и швырнул его в убегающего подозреваемого, попав ему в голову и лишив равновесия. Дюпри врезался в дерево, прежде чем его выбросило со скутера, и ударился головой о бордюр, скончавшись позднее «от удара тупым предметом».
После этого Эрик Дюран был отстранен от работы в полиции Нью-Йорка, а позже переведен на другую работу. Он был освобожден под залог в размере 150 000 долларов после предъявления ему обвинения в уголовном суде Бронкса.
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После этого сержант Дюран схватил находившийся неподалеку кулер, и швырнул его в убегающего подозреваемого, попав ему в голову и лишив равновесия. Дюпри врезался в дерево, прежде чем его выбросило со скутера, и ударился головой о бордюр, скончавшись позднее «от удара тупым предметом».
«Это обвинительное заключение посылает четкий сигнал обществу и каждому сотруднику правоохранительных органов штата — в современном Нью-Йорке улицы принадлежат преступникам», — сказал после слушания Джон Д'Алессандро, один из адвокатов Дюрана.Сам сержант ожидаемо также не признал себя виновным по предъявленному обвинению, которое потенциально влечет за собой максимальное наказание в виде 25 лет тюремного заключения. Он должен снова предстать перед судьей 18 апреля 2024 года.
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Артем Путинцев