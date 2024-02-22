Вышедший из леса олень прогулялся по участку в Раменском

Видео: Виноградовское лесничество
На территорию частного участка в селе Вишняково Раменского городского округа вышел олень. Об этом случае рассказали в пресс-службе Комитете лесного хозяйства Московской области.
«Из леса животное выгнали голодные собаки, которые время от времени промышляют там в поисках пищи. Впрочем, ни догнать оленя, ни справиться с ним им не под силу. Гости прошёлся по участку, изучил его территорию и ушёл в сторону леса», – отметили в Комлесхозе.Там напомнили, что при встрече с диким животным нужно соблюдать осторожность.
«Зверь от страха может навредить человеку. Нельзя убегать от животного, поворачиваться к нему спиной. Медленно отступайте, наблюдая за его поведением. Не смотрите лесному обитателю прямо в глаза, но не упускайте из вида», – посоветовали в ведомстве.Там добавили, что ни в коем случае нельзя паниковать, делать резкие движения, размахивать руками и кричать.
Зоопсихолог Сиротина: как взять животное из приюта
Юрист Комагина рассказала, как спасти животное из запертой квартиры
В Одинцове неизвестные подожгли вольер с пумой и убили животное
Лора Луганская