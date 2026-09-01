Вице-президента крупного банка в США зарезали ножом в центре Нью-Йорка
Днем на Таймс-сквер в центре Нью-Йорка произошло жестокое нападение. Вице-президент Bank of America, 32-летняя Эрин Пьяченти, получила смертельные ножевые ранения в ходе атаки, устроенной 49-летней женщиной, пишет New York Post. Инцидент произошел возле перекрестка 42-й улицы и Седьмой авеню.
По данным полиции, злоумышленница, личность которой установили как Памела Сиснерос, набросилась на прохожих без видимых причин. Помимо Пьяченти, она ранила в живот 68-летнего мужчину, который только что вышел из метро. О состоянии пострадавшего мужчины пока не сообщается.
Комиссар полиции Джессика Тиш охарактеризовала произошедшее как «неспровоцированную атаку». Согласно заявлению правоохранителей, Сиснерос достала два кухонных ножа и начала беспорядочно нападать на людей. Когда женщина с оружием направилась на прибывших на место полицейских, те открыли огонь на поражение. Нападавшую застрелили на месте.
Эрин Пьяченти занимала пост вице-президента по вопросам выбора бизнеса и конфликтам в Bank of America. Она была выпускницей Пенсильванского университета и Школы права Фордхэма.
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