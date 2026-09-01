Вице-президента крупного банка в США зарезали ножом в центре Нью-Йорка

01 сентября 2026, 19:11

NYP: Убили топ-менеджера Bank of America в Нью-Йорке

Фото: istockphoto/TheaDesign

Днем на Таймс-сквер в центре Нью-Йорка произошло жестокое нападение. Вице-президент Bank of America, 32-летняя Эрин Пьяченти, получила смертельные ножевые ранения в ходе атаки, устроенной 49-летней женщиной, пишет New York Post. Инцидент произошел возле перекрестка 42-й улицы и Седьмой авеню.