Подростки убили шестиклассника в Подмосковье ради видео
Mash: Подростки убили шестиклассника в Орехово-Зуево, чтобы снять видео
В подмосковном Орехово-Зуево расследуют жестокое убийство мальчика. Об этом в пятницу, 28 августа, пишет Mash.
Ребенок пропал 26 числа. Мать незамедлительно обратилась в полицию, однако спасти сына не удалось — на следующий день его тело обнаружили в подвале заброшенного здания.
По подозрению в преступлении задержалт трех несовершеннолетних девушек. По данным местных жителей, злоумышленницы заранее разработали сценарий расправы, действовали по заданию, при этом одна из них вела видеосъемку происходящего на телефон.
Уже возбудили уголовное дело по факту убийства. Ведется следствие.
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