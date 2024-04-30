Во время перестрелки в США погибли трое полицейских

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В городе Шарлотт в американском штате Северная Каролина произошла перестрелка. В результате погибли трое правоохранителей, а ещё пятеро получили ранения.
Как сообщает местное полицейское управление в своей социальной сети X (бывший Twitter), погибшие были маршалами США из оперативной группы по розыску беглецов. Кого именно они преследовали, в сообщении не указано. Один из полицейских, получивших огнестрельные ранения, находится в критическом состоянии. Жизни остальных ничто не угрожает.
Инцидент произошёл днём в понедельник, 30 апреля. Известно, что один из подозреваемых в стрельбе по полицейским найден мёртвым. Другие подробности происшествия полицейское управление не раскрывает в интересах расследования.
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Александр Бойцов