В Дагестане четыре человека получили ранения в перестрелке

Фото: iStock/ipopba
Перестрелка с участием четыре человека произошла в Унцукульском районе Дагестана, сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по республике.
В результате инцидента все участники получили ранения. По данным следствия, ссора между жителями республики в поселке Временный Унцукульского района началась из-за личных неприязненных отношений и переросла в драку, в ходе которой произошла стрельба с обеих сторон.
Все пострадавшие были доставлены в медучреждения. Следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство двух или более человек группой лиц и незаконного оборота оружия группой лиц по предварительному сговору.
По информации пресс-службы Министерства внутренних дел Дагестана, участвовавшие в перестрелке жители села Гимры, решили разобраться с обидчиками дяди, которых они ранее избили из-за бытового конфликта.\
Читайте также:
На юге Москвы произошла перестрелка между водителями двух автомобилей
Между военными США и Сирии началась перестрелка
В центре Москвы произошла перестрелка
Все пострадавшие были доставлены в медучреждения. Следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство двух или более человек группой лиц и незаконного оборота оружия группой лиц по предварительному сговору.
Читайте также:
На юге Москвы произошла перестрелка между водителями двух автомобилей
Между военными США и Сирии началась перестрелка
В центре Москвы произошла перестрелка
Артем Кузьмин