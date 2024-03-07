Водитель Lexus сбил ребенка в Барнауле, но откупился конфетами

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz
В Барнауле, на улице Кутузова, произошло необычное ДТП, ставшее объектом внимания в социальных сетях.
Водитель автомобиля Lexus RX300 не смог вовремя остановиться перед пешеходным переходом и сбил 11-летнего мальчика. Очевидцы сообщают, что водитель вышел из машины, удостоверился, что ребёнок жив, и, чтобы откупиться от возможных последствий, вручил ему коробку конфет, после чего скрылся с места происшествия.
Мальчик получил лишь незначительные травмы, из-за которых госпитализация не потребовалась. Однако, действия водителя вызвали волну возмущения в обществе. Он не только не притормозил перед зеброй, но и решил избежать ответственности, покупая молчание ребенка сладостями, комментировали поступок водителя в соцсетях.
После появления видеозаписи происшествия в Сети, случай стал широко обсуждаться.
По последним данным, 66-летний водитель Lexus RX300 будет привлечен к ответственности за оставление места ДТП. Запись с камеры наблюдения попала в полицию, и в настоящее время проводится проверка данного случая. Правоохранительные органы выяснят все обстоятельства произошедшего и примут законные меры в отношении водителя.
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Мальчик получил лишь незначительные травмы, из-за которых госпитализация не потребовалась. Однако, действия водителя вызвали волну возмущения в обществе. Он не только не притормозил перед зеброй, но и решил избежать ответственности, покупая молчание ребенка сладостями, комментировали поступок водителя в соцсетях.
По последним данным, 66-летний водитель Lexus RX300 будет привлечен к ответственности за оставление места ДТП. Запись с камеры наблюдения попала в полицию, и в настоящее время проводится проверка данного случая. Правоохранительные органы выяснят все обстоятельства произошедшего и примут законные меры в отношении водителя.
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Сергей Калугин