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В Путилкове курьер на электровелосипеде сбил школьника и скрылся

09 февраля 2024, 20:29

Красногорская городская прокуратура устанавливает обстоятельства травмирования ребёнка в этом городском округе. Об этом сообщается в телеграм-канале надзорного ведомства.
Инцидент произошёл на ул. Просторной в деревне Путилково, когда девятилетний школьник возвращался домой. Предварительно установлено, что курьер, двигавшийся на электровелосипеде, сбил мальчика рядом с подъездом и скрылся с места происшествия.

Со слов очевидцев, мужчина протащил мальчика за собой несколько метров.


Прокуратура контролирует ход и результаты проверки, которую проводит территориальный отдел полиции.

Данные о состоянии пострадавшего не поступали.

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#курьер
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#подмосковье
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#велосипед
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«Притворялся врачом и скрывался восемь лет»: СК завершил расследование дела педофила
В Оренбуржье завершили расследование дела педофила, который скрывался восемь лет
09 февраля 2024, 20:26

Фото: istock / KatarzynaBialasiewicz

В Оренбургской области рассмотрит дело 45-летнего мужчины, который домогался несовершеннолетней 9 лет назад. Об этом сообщает «Лента.ру», ссылаясь на региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По информации ведомства, 19 марта 2015 года обвиняемый узнал, что ребенок остался дома без родителей. Он притворился врачом, проник в квартиру и начал приставать к девочке. После этого оренбуржец попытался обеспечить себе алиби и уехал из региона. Педофилу удалось скрываться от следствия 8 лет.

Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, то есть иные действия сексуального характера, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»). Дело направленно для рассмотрения в суд.

Ранее сообщалось, что в Москве курьер попытался совратить девочку в подъезде. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#насилие
#педофилия
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На Урале поймали педофила, насиловавшего дочь сожительницы шесть лет
В Свердловской области задержали педофила, который насиловал девочку шесть лет
09 февраля 2024, 19:13

Фото: istock / Giulio Fornasar

В Свердловской области сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину за изнасилования несовершеннолетней дочери сожительницы. Об этом информирует РЕН ТВ.
Инцидент произошел в Березовском. По информации источника, в полицию обратилась мать девочки. Она сообщила, что мужчина с 2018 года по середину января 2024 года несколько раз совершал сексуальное насилие в отношении подростка.

В ходе допроса мужчина признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что сына «маршруточного короля» Москвы и Подмосковья подозревают в изнасиловании. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#насилие
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#мужчина
#сотрудники
#изнасилование
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«Твоей головой будут футбол гонять»: Жена участника СВО рассказала об угрозах в его адрес
Супруга участника СВО, которому сожгли дом под Истрой, рассказала об угрозах
09 февраля 2024, 18:44

Фото: iStock/Kara Capaldo

Жена участника СВО, которой подожгли дом под Истрой 15 января, рассказала об угрозах в адрес семьи, в интервью для «360».
Напомним, в апреле 2023 года житель Подмосковья ушёл с работы и отправился на СВО в качестве добровольца. Однако, компания, в которой он работал до спецоперации, не планировала так просто отпускать его. Глава организации заявил, что у военного перед ним есть финансовые обязательства, которые необходимо погашать ежемесячно. После отказа в денежных выплатах в адрес семьи военного посыпались угрозы.

15 января, когда мужчина находился на службе, подожгли его дом под Истрой. Жена военного едва успела выбраться из горящего дома, выпрыгнув из окна второго этажа.

Супруга участника СВО поделилась, какие угрозы посыпались в адрес её мужа, когда он попытался урегулировать конфликт с преследователями мирным путём.

«А они ответили: «Твоей головой будут футбол гонять (ВСУ)». Так и не приехали. Он 8 января уехал (обратно на СВО), а 15-го меня подожгли», - рассказала жена военного.

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#сво
#поджог
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Автобус с детьми врезался в грузовик в Карелии
В Карелии произошло массовое ДТП с участием автобуса, перевозившего 27 детей
09 февраля 2024, 18:26

Фото: iStock/Sergey Pakulin

В Карелии автобус, перевозивший 27 детей, попал в массовое ДТП, об этом сообщает «РЕН ТВ».
По предварительной информации, автобус с детьми неудачно вписался в опасный поворот на дороге «Суоярви — Койриноя» и задел ехавший на встречу микроавтобус, после чего столкнулся с большегрузом Scania.

Отмечается, что помимо 27 детей в автобусе находились четверо сопровождающих.

Помощь прибывших на место аварии медиков понадобилась двоим детям и водителю грузовика.

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов работают на месте происшествия и устанавливают все детали дорожно-транспортного происшествия.

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#дтп
#дети
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Россиянин уговаривал участника спецоперации сдаться в плен и попался ФСБ
В Саратовской области арестовали мужчину за подстрекательство к сдаче в плен ВСУ
09 февраля 2024, 17:44

Фото: istock / Andrey Mikhaylov

Суд арестовал жителя Саратовской области, который подстрекал знакомого добровольно сдаться в плен Вооруженным силам Украины. Об этом сообщает ТАСС, ссылать на региональное управлении ФСБ.

Возбуждено уголовное дело по статье 352.1 УК РФ («Подстрекательство к добровольной сдаче в плен»). Россиянину грозит до десяти лет тюремного заключения.

По информации ФСБ, мужчина переписывался со знакомым-контрактником, который находился в зоне спецоперации, и уговаривал его удаться в плен украинским войскам. Российские спецслужбы выявили противоправную деятельность и задержали мужчину.

Ранее сообщалось, что центральный окружной военный суд в Екатеринбурге признал виновным 58-летнего жителя Кургана, который призывал к насилию над мэром города через интернет. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#суд
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#уголовное дело
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#ук
#мужчина
#рф
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В Чехове потушили условный пожар на избирательном участке
09 февраля 2024, 17:39

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Учение по тушению пожара на избирательном участке провели в здании дома культуры «Каскад» в посёлке Васькино городского округа Чехов, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«По легенде учений, здание загорелось из-за короткого замыкания. Персонал ДК вызвал пожарных и эвакуировал людей из здания, однако один из работников не сумел обнаружить выход и остался внутри», — говорится в сообщении.
Спасатели, используя газодымозащитные средства, обследовали здание, нашли условно пострадавшего и вывели его наружу. Затем подключили пожарные рукава к воде и начали тушить пожар.

Учения прошли успешно. После их завершения сотрудникам дома культуры раздали информационные брошюры о пожарной безопасности.

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#пожарные
#учения
#мособлпожспас
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Суд арестовал россиянина, который в наркотическом опьянении выкинул дочь из окна
СК: Суд в Казани арестовал мужчину, выбросившего дочь из окна
09 февраля 2024, 17:39

Фото: iStock/Andrii Zorii

Кировский районный суд Казани арестовал мужчину, который выбросил из окна свою полуторагодовалую дочь, об этом сообщили в Следственном комитете по региону.
Напомним, шокирующий случай произошёл 7 февраля. 35-летний житель Казани, находясь в состоянии наркотического опьянения, начал видеть галлюцинации и выбросил из окна пятого этажа свою полуторагодовалую дочь.

К счастью, ребёнка успел поймать случайный прохожий. Девочку госпитализировали в больницу, где у неё диагностировали перелом руки и ушиб головного мозга.

Отца пострадавшей задержали, на него возбудили уголовное дело по статье «покушение на убийство малолетнего».

«По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 7 апреля», — уточнили в Следственном комитете Татарстана.

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#татарстан
#уголовное дело
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«Причина отказа непонятна»: Мать не захотела прививать детей от кори и сама же заразила их
В Калининградской области мать-антипрививочница заразила своих детей корью
09 февраля 2024, 17:17

Фото: istock / Marina Demidiuk

В Калининградской области два ребёнка заболели корью, которой их заразила собственная мать. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Несмотря на усилия врачей донести до женщины всю опасность отказа от прививок, она отказалась даже того, когда заболела сама.

«Причина отказа врачам непонятна.Возможно, мама просто боится прививок, ведь сама она тоже не была привита. А может, она считает, что прививка «искусственно заразит» ребёнка?», – сообщили в Роспотребнадзоре.
В ведомстве пояснили, что в вакцине от кори нет вируса, а только его модель, которая не может никого заразить.

Ранее иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов раскрыл причины последних вспышек кори. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#прививка
#мать
#болезнь
#заболевания
#корь
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В Таиланде арестовали россиянина, разыскиваемого Интерполом
В Таиланде арестовали россиянина по запросу ЦНБ Интерпола России
09 февраля 2024, 16:56

Фото: iStock/Yingko

Полиция Таиланда арестовала россиянина, разыскиваемого Центральным национальным бюро Интерпола РФ, об этом пишет Bangkok Post.
Как сообщили в газете, 33-летнего Михаила Толоконникова арестовали в провинции Чонбури курортного города Паттайя.

В базе Интерпола у россиянина была указана red notice (красная карточка). Она предполагает немедленный арест и депортацию в Россию разыскиваемого гражданина. Также известно, что эта отметка означает, что в своей стране человек привлекался к ответственности по статьям о незаконном обороте наркотиков.

Толоконникова задержали 7 февраля. Выяснилось, что он нелегально проживал на территории Таиланда минувшие 10 лет. В настоящий момент он находится в отделении полиции Паттайя.

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#арест
#таиланд
#наркотики
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