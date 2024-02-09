В Путилкове курьер на электровелосипеде сбил школьника и скрылся

Красногорская городская прокуратура устанавливает обстоятельства травмирования ребёнка в этом городском округе. Об этом сообщается в телеграм-канале надзорного ведомства.
Инцидент произошёл на ул. Просторной в деревне Путилково, когда девятилетний школьник возвращался домой. Предварительно установлено, что курьер, двигавшийся на электровелосипеде, сбил мальчика рядом с подъездом и скрылся с места происшествия.
Со слов очевидцев, мужчина протащил мальчика за собой несколько метров.
Прокуратура контролирует ход и результаты проверки, которую проводит территориальный отдел полиции.
Данные о состоянии пострадавшего не поступали.
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Данные о состоянии пострадавшего не поступали.
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Лора Луганская