Водитель, выкинувший бабушку из автобуса, получил 2,5 года колонии

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В Комсомольске-на-Амуре водителя автобуса приговорили к двум с половиной годам колонии строгого режима за то, что выкинул пенсионерку из салона из-за неприятного запаха. Об этом сообщает Следственный комитет по Хабаровскому краю и Еврейской АО.
«Мужчина 1959 года рождения признан виновным по пунктам "а, в" части 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство) <...> Судом ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — отметили в ведомстве.Инцидент произошел 2 марта 2023 года, когда водитель маршрута №10 схватил бабушку за головной платок и стащил ее с сиденья. Кондуктор поддержала водителя, пнув сумку пенсионерки и посоветовав ей помыться, после чего пожилую женщину по ступеням стащили из салона автобуса прямо на улицу.
Пенсионерке в виде компенсации морального ущерба бабушке купили продуктовый набор, а «Автотранспортное предприятие Комсомольска-на-Амуре» и персонально его руководителя привлекли к административной ответственности в виде предупреждения и штрафа в 30 тысяч рублей за отказ потребителю в оказании услуг.
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