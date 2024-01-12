На Сахалине фельдшер ногой вытолкала из «скорой» бабушку годовалого пациента

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На Сахалине фельдшер не позволил местной жительнице сопроводить в больницу годовалого внука, вытолкав её из автомобиля скорой помощи ногой. Блогер Светлана Негматулина опубликовала видеозапись случившегося в Телеграм-канале «Ворона Карловна».
Уточняется, что инцидент случился в селе Санаторном. С двумя детьми 12 лет и одного года сидела бабушка, пока их мать уехала в областной центр по делам. Заметив недомогание у одного из внуков, женщина вызвала «скорую». Медик, пребывшая на вызов, решила госпитализировать младенца, после чего разгорелся конфликт.
На опубликованных в Сети кадрах видно, как пожилая женщина пытается зайти в карету «скорой», а фельдшер в это время выталкивает её ногой.
В свою очередь, в областном Минздраве заявили, что медик выполнила все необходимые по нормативам действия, подчеркнув, что бабушка малолетнего пациента постоянно вмешивалась в работу фельдшера.
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На опубликованных в Сети кадрах видно, как пожилая женщина пытается зайти в карету «скорой», а фельдшер в это время выталкивает её ногой.
«Учитывая агрессивное поведение бабушки, фельдшер обратилась на станцию скорой помощи для вызова бригады полицейских. В сопровождении бригады скорой помощи и малолетнего ребенка в больницу бабушке было отказано в связи с ее неустойчивым поведением и тем фактом, что она не является официальным представителем пациента», - цитирует издание Citysakh.ru сообщение пресс-службы министерства здравоохранения.
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Диана Аванесян