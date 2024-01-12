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На Сахалине фельдшер ногой вытолкала из «скорой» бабушку годовалого пациента

12 января 2024, 05:35
Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

На Сахалине фельдшер не позволил местной жительнице сопроводить в больницу годовалого внука, вытолкав её из автомобиля скорой помощи ногой. Блогер Светлана Негматулина опубликовала видеозапись случившегося в Телеграм-канале «Ворона Карловна».
Уточняется, что инцидент случился в селе Санаторном. С двумя детьми 12 лет и одного года сидела бабушка, пока их мать уехала в областной центр по делам. Заметив недомогание у одного из внуков, женщина вызвала «скорую». Медик, пребывшая на вызов, решила госпитализировать младенца, после чего разгорелся конфликт.

На опубликованных в Сети кадрах видно, как пожилая женщина пытается зайти в карету «скорой», а фельдшер в это время выталкивает её ногой.


В свою очередь, в областном Минздраве заявили, что медик выполнила все необходимые по нормативам действия, подчеркнув, что бабушка малолетнего пациента постоянно вмешивалась в работу фельдшера.

«Учитывая агрессивное поведение бабушки, фельдшер обратилась на станцию скорой помощи для вызова бригады полицейских. В сопровождении бригады скорой помощи и малолетнего ребенка в больницу бабушке было отказано в связи с ее неустойчивым поведением и тем фактом, что она не является официальным представителем пациента», - цитирует издание Citysakh.ru сообщение пресс-службы министерства здравоохранения.

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#конфликт
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#инцидент
#скорая помощь
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В Екатеринбурге заметили босого плачущего мальчика, гуляющего с мамой
В Екатеринбурге заметили босого плачущего мальчика, гуляющего с мамой — Е1
12 января 2024, 04:58

Фото: iStock/Eugene Nekrasov

В Екатеринбурге жители микрорайона Солнечный заметили босого мальчика, плачущего от холода, который выгуливал собаку вместе с мамой. Об этом пишет Телеграм-канал «Злой Екатеринбург».
«Добрый вечер, наблюдала только что картину: по улице Чемпионов, 15 мать с босым ребенком, который плачет от холода и хватается за ноги, выгуливали собаку. Мальчишку жалко», — цитирует издание слова одного из очевидцев.

При этом женщина шла рядом и кричала на сына матом за то, что он слишком долго выгуливает собаку.

«Она сильно ругалась матом из-за собаки, что он долго выгуливал её, у неё же лапы замерзли», — рассказала местная жительница.

По информации Е1, екатеринбурженка вывела ребёнка на улицу без обуви «в целях воспитания». Жители микрорайона передали информацию правоохранительным органам.

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#екатеринбург
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В Йемене из-за авиаударов США начались пожары и разрушения, рассказали очевидцы
РИА Новости: В Йемене из-за ударов США зафиксировали сильные пожары и разрушения
12 января 2024, 04:06

Фото: iStock/MMADIA

В ряде провинций Йемена зафиксированы сильные пожары и разрушения из-за начавшихся авиаударов США и Великобритании по объектам хуситов (движения «Ансар Алла»). Об этом пишет РИА Новости.
По словам очевидцев, на территории Йемена прогремели мощные взрывы. Так, пожары начались в йеменской столице Сане, контролируемой Хуситами.

Кроме того, в социальных сетях появились видео взрывов в городе Ходейда на берегу Красного моря.


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#новости
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Daily Mail: 21-летняя сотрудница тюрьмы попала под суд из-за романа с заключённым
Daily Mail: В Великобритании сотрудница тюрьмы завела роман с заключённым
12 января 2024, 03:54

Фото: iStock/1shostak

В Великобритании 21-летняя сотрудница тюрьмы Меган Брин попала под следствие из-за того, что вступила в отношения с преступником, отбывающим наказание. Об этом пишет Daily Mail.
В публикации говорится, что девушка работала сразу в двух мужских тюрьмах округа Гвинт. В 2022 году Брин сблизилась с заключенным в одном из мест лишения свободы. Спустя некоторое время о романе сотрудницы тюрьмы и преступника стало известно суду.

Меган Брин обвинили в неправомерном поведении на госслужбе и незаконном доступе к компьютеру. Суд утверждает, что сотрудница тюрьмы запрограммировала компьютер на выполнение команды, которая обеспечивала несанкционированный доступ к хранящимся данным.

В ходе судебного заседания Брин не признала свою вину. Рассмотрение дела отложили на ноябрь 2024 года.

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В Москве арестовали 43-летнего мигранта, пытавшегося задушить ребёнка в магазине
12 января 2024, 03:40

Фото: iStock/FOTOKITA

В Москве суд арестовал гражданина Киргизии, который пытался задушить девочку в одном из продуктовых магазинов города. Об этом СК РФ сообщает в Телеграм-канале.
«Мужчине, обвиняемому в покушении на убийство малолетней, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в публикации.

Отмечается, что в ходе заседания подозреваемый заявил, что во время угроз ребёнку он находился в состоянии алкогольного обвинения. Мужчина подчеркнул, что не собирался убивать девочку, а планировал только выйти на улице, прикрывшись ей, после чего отпустить. Кроме того, он возражал против нахождения под стражей.

Инцидент случился в субботу, 6 января, на Новочеркасском бульваре. В магазине «Мяснов» 43-летний мужчина, две недели назад приехавший в Россию, набросился на незнакомую девочку и стал душить её. На допросе мигрант признал свою вину. В настоящее время следователи возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

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#уголовное следователи
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#мужчина
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#ребёнок
#москва
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В Турции спасатели нашли телефон, принадлежащий пропавшей россиянке Ярыгиной
IHA: В Турции нашли телефон, принадлежащий пропавшей россиянке Ярыгиной
12 января 2024, 01:12

Фото: iStock/Oleksandr Filon

Турецкие спасатели нашли телефон, принадлежащий пропавшей россиянке из Кирова Надежде Ярыгиной. Об этом сообщает IHA.
«Сегодня в результате поисков на горе Чалыш обнаружен принадлежащий туристке телефон», — пишет агентство.

Отмечается, что к поисковой операции привлечены более 40 спасателей, усиливших поиски в районе пропажи туристки из России, включая море.

Надежда Ярыгина прилетела в Турцию 30 декабря. 8 января россиянка должна была вылететь обратно в Москву, однако не явилась на рейс. В российском генконсульстве сообщали, что туристка пропала 4 января, не вернувшись в отель после прогулки.

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#море
#поиски
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#туристы
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В Москве подозреваемый в контрабанде наркотиков угнал машину таможенников
112: Подозреваемый в контрабанде наркотиков угнал служебную машину таможенников
12 января 2024, 00:54

Фото: iStock/artolympic

В Москве подозреваемый в контрабанде наркотиков угнал служебную машину таможенников, пока его везли на допрос. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Уроженец Таджикистана Умарсуда Абубакри Новичен, которого взяли с поличным, согласился сотрудничать со следствием, начал давать показания. Однако когда его повезли на оперативно-розыскное мероприятие, случилось непредвиденное. Офицер таможни заехал заправиться, вышел из машины, а подозреваемый в это время пересел за руль и дал по газам.

Автомобиль позже нашли по камерам в районе Бескудниковского проезда, а затем задержали и беглого правонарушителя. Сейчас правоохранители уже везут его в отдел полиции.

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#угон
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#контрабанда
#наркотики
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В Нижнем Тагиле водитель автобуса напал на девушку-подростка
E1: В Нижнем Тагиле водитель автобуса напал на девушку-подростка
11 января 2024, 23:45

Фото: iStock/blinow61

В Нижнем Тагиле у несовершеннолетней пассажирки произошёл конфликт с водителем маршрутки, в результате которого девочка-подросток пострадала. Об этом пишет Е1.
По информации издания, инцидент случился на остановке «Красногвардеец». Очевидцы рассказали, что девочка расплатилась за проезд и хотела выйти, однако водитель стал оскорблять подростка и набросился на неё. В результате пострадавшая упала и ударилась головой.

На этом конфликт не закончился и продолжился уже на улице. По словам самой девушки, мужчина порвал её сумку, куртку и паспорт.

«Что его привело в такую ярость, я до сих пор не могу понять», — подчеркнула пострадавшая.

Девушка обратилась в полицию. В настоящее время по факту инцидента проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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#проезд
#конфликт
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#инцидент
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#девочка
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Спасатели помогли двум пострадавшим при лобовом столкновении в Егорьевске
11 января 2024, 22:53

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Работники Мособлпожспаса помогли двум пострадавшим в ДТП, которое произошло на Коломенском шоссе у деревни Тимшино городского округа Егорьевск. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
В единую службу экстренных вызовов «Система-112» позвонили очевидцы аварии и сообщили о лобовом столкновении легковых автомобилей LADA Granta и KIA. Водитель корейской иномарки оказался в ловушке и не мог выбраться из машины.
«Прибыв на место вызова, спасатели отключили аккумуляторные батареи автомобилей, чтобы избежать возгорания, и стабилизировали транспортные средства. С помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента специалисты деблокировали пострадавшего из KIA, переложили его на носилки и передали медикам», – поделился замначальника пожарно-спасательной части Валерий Прасолов.
По его словам, работники подразделения также оказали помощь водителю машины LADA, которому помогли выбраться из автомобиля очевидцы. У пострадавшего обнаружили перелом плеча. Спасатели помогли медперсоналу наложить водителю шину и перенесли карету скорой помощи.

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Католический священник устроил гей-оргию с мужчиной по вызову
Польскому католическому священнику грозит 8 лет тюрьмы за гей-оргию
11 января 2024, 21:58

Фото: iStock/Studio-Annika

В Польше католическому священнику, который устроил гей-оргию в городе Домброва-Гурнича в приходе Пресвятой Девы Марии Ангельской, грозит восемь лет тюрьмы. Об этом сообщает польская Gazeta Wyborcza.
«В Польше арестовали священника Томаша Змажлы, которого считают организатором гей-оргии, после которой мужчину госпитализировали с передозировкой таблетками от эректильной дисфункции», - говорится в статье.

При этом уточняется, что в мероприятии также принимали участие работник эскорта и его приятель. Во время вечеринки мужчине по вызову стало плохо от принятой дозы таблеток для повышения потенции, и он потерял сознание. Тогда ему вызвали скорую помощь, однако священнослужители не пускали врачей, боясь быть разоблаченными. Тогда на место происшествия прибыли сотрудники полиции. Только тогда удалось оказать помощь мужчине. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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