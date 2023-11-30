Военные США сбили беспилотник иранского производства из Йемена

Корабль ВМС США в среду, 29 ноября, сбил в Красном море БПЛА, запущенный с территории Йемена. Предположительно, беспилотник произведён в Иране, пишет Politico со ссылкой источник.
«Согласно предварительным данным, эсминец ВМС «Кэрни» расценил дрон иранского производства KAS-04 в качестве угрозы и сбил его на юге Красного моря», — пишет издание.
Источник рассказал, что инцидент случился близ Баб-эль-Мандебского пролива, куда направлялся военный корабль Соединённых Штатов. Отмечается, что беспилотник летел со стороны Йемена.
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Диана Аванесян