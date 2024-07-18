Военный из Австралии лишился руки и ноги из-за нападения акулы

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В Австралии мужчина потерял руку и ногу из-за того, что на него напала акула. Об этом сообщает People.
Нападение произошло во время антитеррористических учений в порту Сиднея. В то время Пол де Гелдер проходил службу в военно-морских силах Австралии. Мужчина находился в воде и неожиданно почувствовал удар по ноге, после чего увидел огромную акулу. Прежде чем он успел отреагировать, хищница схватила его одновременно за правые руку и ногу и потащила на дно.
Гелдер пытался освободиться, однако ничего не получалось. Через несколько мгновений акула откусила часть его руки до предплечья и порвала сухожилие на ноге. Благодаря водолазному костюму пострадавший всплыл на поверхность.
Впоследствии выяснилось, что атака длилась всего 8 секунд. Товарищи Гелдера втащили мужчину на борт до того, как акула вернулась. Они затянули раны жгутами и держали его в сознании почти все время до момента госпитализации.
Медики сообщили, что без жгутов мужчина мог умереть за полминуты, так как акула прокусила ему артерию на ноге. В процессе операции Гелдеру ампутировали ногу. Через какое-то время после реабилитации он вышел на работу в школу для дайверов, но вскоре сменил работу.
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Гелдер пытался освободиться, однако ничего не получалось. Через несколько мгновений акула откусила часть его руки до предплечья и порвала сухожилие на ноге. Благодаря водолазному костюму пострадавший всплыл на поверхность.
Впоследствии выяснилось, что атака длилась всего 8 секунд. Товарищи Гелдера втащили мужчину на борт до того, как акула вернулась. Они затянули раны жгутами и держали его в сознании почти все время до момента госпитализации.
Медики сообщили, что без жгутов мужчина мог умереть за полминуты, так как акула прокусила ему артерию на ноге. В процессе операции Гелдеру ампутировали ногу. Через какое-то время после реабилитации он вышел на работу в школу для дайверов, но вскоре сменил работу.
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Екатерина Коршунова