Военный покончил с собой в Челябинске в СНТ «Надежда»

Стали известны новые подробности нападения трех мигрантов на ведущую «Матч ТВ». Как сообщает RT, на журналистку набросились со спины, когда она вышла с работы в Останкино и решила посидеть на скамейке возле пруда. Издание также опубликовало видео с места нападения.