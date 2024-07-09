Военный покончил с собой в Челябинске в СНТ «Надежда»

Фото: istockphoto/Dzurag
Тело офицера нашла его супруга в Челябинске на одном из садовых участков. Об этом сообщает URA.RU, ссылаясь на источник в органах правопорядка.
«Накануне женщина обнаружила супруга мертвым на их участке в СНТ «Надежда» возле Шагола. Предварительно, речь идет о суициде. Офицер служил в штурманском училище (ЧВВАКУШ)», — сообщил источник.
По информации журналистов, несчастному было 48 лет. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее сообщалось, что 14-летний школьник из многодетной семьи под Челябинском в Еманжелинске совершил суицид. Уточнялось, что ребенок был семиклассником. По факту трагедии полицейские проводят проверку.
Читайте также:
Не ДТП и не суицид: стали известны лидеры смертности
Baza: в Дагестане девушка покончила с собой из-за ревности, после чего её муж совершил суицид
В Москве девочка пыталась совершить суицид из-за ссоры с мамой о выборе профессии
Никита Кротов