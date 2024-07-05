Не ДТП и не суицид: стали известны лидеры смертности

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Смерти, происходящие из-за «внешних причин» в России значительно снизились за последнее время, однако всё ещё находятся на достаточно высоком уровне.
О вещах и ситуациях, которые убивают зачастую молодых и полных сил россиян, рассказали специалисты Химкинской областной больницы в беседе с «Радио 1».
По словам врачей, лидерами смертности всё ещё остаются болезни сердца и сосудов, но уход человека из жизни по показаниям, не связанным с медицинскими, всё ещё достаточно частое явление в России. К таким случаям относится чрезмерное употребление алкоголя, которое, в свою очередь, приводит к ДТП, пьяным дракам с поножовщиной, утоплениям и замерзаниям на улице.
Собеседники «Радио 1» подчеркнули — особенно печален тот факт, что жертвами вышеуказанных смертей зачастую становятся дети.
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По словам врачей, лидерами смертности всё ещё остаются болезни сердца и сосудов, но уход человека из жизни по показаниям, не связанным с медицинскими, всё ещё достаточно частое явление в России. К таким случаям относится чрезмерное употребление алкоголя, которое, в свою очередь, приводит к ДТП, пьяным дракам с поножовщиной, утоплениям и замерзаниям на улице.
«Серьёзный урон экономике они наносят, потому что происходят в возрасте, более раннем, чем предполагалось по уровню здоровья. Внезапность и частая криминальность таких смертей также добавляют экономический, социальный и психологический урон», — отметили специалисты.По словам медработников, для борьбы с этой проблемой необходимо административное вмешательство, например - контроль качества алкогольной продукции, ограничение времени продаж.
Собеседники «Радио 1» подчеркнули — особенно печален тот факт, что жертвами вышеуказанных смертей зачастую становятся дети.
«Напоминаю, что кроме вышеуказанного, существует ещё много опасностей, подстерегающих детей, оставленных без присмотра. Об этом я уже писал: плохо закрытое окно, неприспособленное для купания место, салон автомобиля в жаркий день, где мама оставила «на минуточку», агрессивные животные, оставленные в доступе медикаменты и так далее», — в завершении подчеркнул главный врач Химкинской больницы Владислав Мирзонов.
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Евгения Парфентьева