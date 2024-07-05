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Не ДТП и не суицид: стали известны лидеры смертности

Врачи назвали главной «внешней причиной» смертей в России алкоголь
05 июля 2024, 10:32
Фото: iStock/Zinkevych

Фото: iStock/Zinkevych

Смерти, происходящие из-за «внешних причин» в России значительно снизились за последнее время, однако всё ещё находятся на достаточно высоком уровне.
О вещах и ситуациях, которые убивают зачастую молодых и полных сил россиян, рассказали специалисты Химкинской областной больницы в беседе с «Радио 1».

По словам врачей, лидерами смертности всё ещё остаются болезни сердца и сосудов, но уход человека из жизни по показаниям, не связанным с медицинскими, всё ещё достаточно частое явление в России. К таким случаям относится чрезмерное употребление алкоголя, которое, в свою очередь, приводит к ДТП, пьяным дракам с поножовщиной, утоплениям и замерзаниям на улице.



«Серьёзный урон экономике они наносят, потому что происходят в возрасте, более раннем, чем предполагалось по уровню здоровья. Внезапность и частая криминальность таких смертей также добавляют экономический, социальный и психологический урон», — отметили специалисты.

По словам медработников, для борьбы с этой проблемой необходимо административное вмешательство, например - контроль качества алкогольной продукции, ограничение времени продаж.

Собеседники «Радио 1» подчеркнули — особенно печален тот факт, что жертвами вышеуказанных смертей зачастую становятся дети.

«Напоминаю, что кроме вышеуказанного, существует ещё много опасностей, подстерегающих детей, оставленных без присмотра. Об этом я уже писал: плохо закрытое окно, неприспособленное для купания место, салон автомобиля в жаркий день, где мама оставила «на минуточку», агрессивные животные, оставленные в доступе медикаменты и так далее», — в завершении подчеркнул главный врач Химкинской больницы Владислав Мирзонов.

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В Электрогорске стартовал День донора
05 июля 2024, 10:44

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

День донора проводится в Электрогорске сегодня, 5 июля, акция стартовала в 9 утра и продлится до полудня, сообщает пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа.
«Приём донорской крови проводится в Доме культуры по адресу: город Электрогорск, Пионерская улица, дом №6А. Желающие стать донорами должны иметь при себе паспорт и СНИЛС», — отмечается в сообщении.
В администрации напомнили, что за 48 часов до донации нужно исключить спиртные напитки, за 24 часа отказаться от жирной пищи, а за час до сдачи крови — воздержаться от курения. Ужинать накануне сдачи крови лучше овощами, а завтракать — сладким чаем с печеньем или хлебом, вареньем или джемом.

Донорскую кровь используют для переливания пострадавшим в ДТП, новорождённым с патологиями и онкобольным.

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#медицина
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Нарколог Холдин назвал самую опасную стадию опьянения
05 июля 2024, 10:30

Фото: iStock/Far700

Человек, употребляющий спиртные напитки, проходит несколько фаз опьянения, о том, какая из них является смертельно опасной, рассказал психиатр-нарколог, главный внештатный специалист Минздрава Московской области Виталий Холдин, сообщает пресс-служба министерства.
«Признаки первой фазы отравления алкоголем, то есть опьянения, — это возбуждение, повышенная разговорчивость и жестикуляция, покраснение кожи и расширение зрачков. На второй стадии алкогольной интоксикации у человека нарушается координация, походка становится шаткой, возникает заторможенность и сонливость, а иногда и агрессия», — сказал Холдин.
Он отметил, что на второй стадии опьянения человек не способен адекватно оценивать ситуацию, и если он сядет за руль, то может спровоцировать аварию. Но самой опасной фазой алкогольной интоксикации является третья, при которой речь становится бессвязной, реакция на внешние раздражители почти полностью пропадает, сознание отключается.

«Человеку, находящемуся в третьей стадии опьянения, необходима медицинская помощь, поскольку он может впасть в кому, вероятен отёк мозга и летальный исход», — предупредил Холдин.
Нарколог также подчеркнул, что в жаркую погоду опасность сильного отравления алкоголем выше, так как человек может выпить больше, стремясь утолить жажду.

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#алкоголь
#отравление
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#опасность
#минздрав мо
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Замминистра обороны Цивилёва оценила работу реабилитационного центра в Коломне
04 июля 2024, 22:14

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Замминистра обороны России Анна Цивилева вместе с первым заместителем председателя правительства Московской области Людмилой Болатаевой побывала в новом реабилитационном центре «Протэкс-центра» в Коломне. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного министерства.
«Протэкс-центр» более 30 лет производит протезы и ортопедические изделия из современных материалов. Недавно на его базе открыли реабилитационный центр для пациентов с ампутацией и нарушением опорно-двигательного аппарата, которым необходимы протезы.
«Уникальность центра в том, что сложный процесс протезирования происходит в одном месте и в короткие сроки. Он включает производство протезов, восстановление и адаптацию бойца. Планируется, что за год здесь смогут пройти курс реабилитации порядка 500 пациентов», – рассказала Болатаева.
«Мы видим, какие высокие результаты восстановления показывают наши ребята при таком комплексном подходе к реабилитации. Наша задача – транслировать этот опыт на другие регионы России. Конечно, потребуется обучить специалистов, в том числе реабилитологов и протезистов. Всё это позволит как можно быстрее восстановить ребят, чтобы они скорее вернулись к мирной жизни», – сказала Цивилёва.
Как отметили в министерстве, каждый протез в центре изготавливают индивидуально. Помимо протезирования, в центре помогают в социальной и бытовой адаптации.

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#минсоцразвития мо
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#здравоохранение
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Россиянам раскрыли напиток, эффективно спасающий от жары
Врач Тимощенко рекомендовала пить горячий чай с мятой
04 июля 2024, 18:12

Фото: iStock/Maya23K

Терапевт Анастасия Тимощенко заявила, что от жаркой погоды может спасти горячий чай с мятой без сахара.
«Горячий чай помогает быстрее справиться с жаждой, чем прохладная вода. Горячий напиток позволяет эффективнее охлаждаться за счёт повышения потоотделения. Горячий чай расширяет сосуды и помогает эффективнее отдавать энергию за счёт потоотделения и охлаждаться. Важно, чтобы чай был без сахара, но добавить мяту, мелиссу или ромашку вполне возможно», — пояснила в беседе с NEWS.ru Тимощенко.

Ранее психиатр-нарколог Мария Касперович заявила, что употребление алкоголя в жару грозит инсультом или инфарктом.

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#чай
#жара
#здоровье
#напитки
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Врач Касперович напомнила о страшной опасности употребления спиртного в жару
04 июля 2024, 17:58

Фото: iStock/triocean

Психиатр-нарколог Мария Касперович заявила, что употребление алкоголя в жару грозит инсультом или инфарктом.
«Алкоголь способствует возникновению инсультов и инфарктов. В жару сосуды расширяются, организму требуется больше влаги, чтобы избежать обезвоживания. Человек может чувствовать усталость. Чтобы поддержать нормальное кровообращение, сердцу приходится работать больше. Также происходит активная работа потовых желёз», — пояснила в беседе с NEWS.ru Касперович.

Кроме этого, при употреблении алкоголя в жару растёт риск получения солнечного удара, более быстрого опьянения и потери контроля над собой.

Ранее врач-терапевт Андрей Кондрахин заявил, что работающие в жару кондиционеры могут быть опасны для здоровья, вызывая простудные заболевания и даже пневмонию.

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#алкоголь
#врач
#опасность
#заболевания
#здоровье
#жара
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Врач Зарубина предостерегла от каш быстрого приготовления
04 июля 2024, 17:37

Фото: iStock/Arx0nt

Врач-гастроэнтеролог Евгения Зарубина призвала отказаться от завтрака кашами быстрого приготовления, поскольку такие продукты практически не имеют полезных свойств.
«При этом каши долгой варки дают каскад полезных элементов, чувство сытости наступает медленно, так же медленно повышается уровень глюкозы, инсулина. Организм становится сытым на долгое время», — добавила в беседе с Газета.ру Зарубина.

Также, по её словам, не стоит употреблять на завтрак кофе, сдобу, выпечку и мучное. Овощи, фрукты и некоторые соки тоже не являются лучшим приёмом пищи натощак.

Ранее диетолог Людмила Микитюк заявила о крайнем вреде для беременных фастфуда. Также она подчеркнула особую опасность алкоголя.

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#врач
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Врач Алкашева объяснила резкие скачки веса у женщин
04 июля 2024, 17:15

Фото: iStock/spukkato

Врач-эндокринолог Алина Алкашева заявила, что резкие скачки веса у женщин могут быть признаком гормонального сбоя.
Также о гормональном сбое могут говорить нарушения менструального цикла, снижение либидо, гирсутизм, нарушение сна, дневная сонливость.

«Для диагностики выполняется сбор анамнеза, лабораторные и инструментальные исследования (УЗИ органов малого таза, щитовидной железы, надпочечников)», — пояснила в беседе с Газета.ру Алкашева.

Специалист рекомендовала для профилактики такого недуга вести здоровый образ жизни, следить за психоэмоциональным состоянием, регулярно посещать акушера-гинеколога и эндокринолога.

Ранее эндокринолог НИКИ детства Асиет Тлиф рассказала о главных симптомах эндокринных заболеваний у детей.

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#врачи
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Более 2 тысяч жителей Подмосковья проверили здоровье в центрах онкопомощи
04 июля 2024, 15:53

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Дни открытых дверей в центрах амбулаторной онкологической помощи с начала текущего года посетили более 2 тыс. жителей Подмосковья. Такие данные привели в пресс-службе Минздрава Московской области.
«Дни открытых дверей проводятся в центрах амбулаторной онкологической помощи для удобства жителей. С начала года обследования прошли уже более 2 тыс. человек. У 195 заподозрили злокачественные новообразования. Все эти пациенты были направлены на дополнительные обследования, и у 27 из них выявили онкологическое заболевание», – рассказал министр здравоохранения Подмосковья Алексей Сапанюк.
Как отметили в министерстве, в ЦАОПах можно пройти маммографию или УЗИ молочных желёз, диагностику новообразований кожи, сдать различные анализы и ПСА-тест.

Проверить своё здоровье может любой желающий старше 18 лет. Для участия в Дне открытых дверей нужно иметь с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Найти расписание можно на онкопортале Минздрава Московской области.

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#подмосковье
#московская область
#день открытых дверей
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Врачи Долгопрудного избавили женщину от мучительных болей, которые она терпела семь лет
Врачи Долгопрудного избавили женщину от болей, которые она терпела семь лет
04 июля 2024, 14:15

Фото: пресс-служба администрации г. о. Долгопрудный

В Долгопрудном врачи избавили от мучительных болей женщину, которая много лет отказывалась от лечения. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
К врачам обратилась 37-летняя жительница Подмосковья, которая семь лет страдала желчнокаменной болезнью с неоднократными болевыми приступами и воспалением жёлчного пузыря. Хирург в поликлинике по месту жительства не раз предлагал оперативное лечение, но женщина отказывалась.

Обследование показало, что семь лет назад камень в желчном пузыре молодой женщины был размером 5-6 мм, а впоследствии достиг 2,5 см в длину, вызывая гораздо более интенсивные приступы.
«Когда пациентка решилась на плановую операцию, врачи Долгопрудненской больницы выполнили лапароскопическую холецистэктомию. Операция, выполненная Андреем Ивашкиным и Мадиной Магомедовой, длилась 50 минут. Врачи удалили жёлчный пузырь, сформировав внутрикожные швы, которые не нужно будет снимать», – говорится в сообщении.
Через три дня после операции планируется выписка пациентки на амбулаторное лечение.

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