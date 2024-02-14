Вооружённый налётчик вынес из банка в Хабаровске 13 млн рублей

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Полиция Хабаровска разыскивает подозреваемого в разбойном нападении на офис банка по улице Краснореченской, который вечером во вторник похитил свыше 13 миллионов рублей, сообщает пресс-служба краевого управления МВД РФ.
«По предварительным данным, злоумышленник под угрозой предметов, внешне схожих с оружием: пистолетом и ручными гранатами, открыто похитил 11 миллионов рублей и иностранную валюту. Суммарный ущерб составил более 13 миллионов рублей», — сообщили в пресс-службе регионального управления.Личность подозреваемого в настоящий момент устанавливается, а на место происшествия уже отправлены дежурные экипажи полиции и Росгвардии.
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