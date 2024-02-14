Вооружённый налётчик вынес из банка в Хабаровске 13 млн рублей

Мощный взрыв прогремел на главном газопроводе Ирана. Теперь огненный факел полыхает на юго-западе страны в городе Боруджен, сообщает иранское информационное агентство Mehr со ссылкой на пожарные службы республики.

Взрыв и его последствия оказались настолько масштабными, что их можно было увидеть с расстояния до 60 километров. ​К счастью, о возможных пострадавших пока не сообщается.