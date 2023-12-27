В Екатеринбурге нервный грабитель ворвался в банк, выстрелил в потолок и сбежал

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В Екатеринбурге грабитель с обрезом ворвался в банк с целью ограбления, но попытка провалилась неудачей. Об этом сообщают РИА Новости.
Инцидент произошел 26 декабря. Молодой человек в черном шарфе, черной куртке и перчатках примерно в шесть часов вечера ворвался с обрезом в руках в отделение банка на улице Чайковского. Он подошел к кассе и потребовал у менеджеров отдать ему все деньги. Но сотрудница банка не стала этого делать. Внезапный отказ заставил грабителя нервничать, он выстрелил в потолок.
Пока грабитель метался, работница банка успела нажать тревожную кнопку. Через время на место приехала охрана, но грабителя уже не застали. Пострадавших и ущерба от «ограбления» нет.
Ранее сообщалось, что полиция задержала 27-летнего безработного жителя Приморского района Санкт-Петербурга, устроившего стрельбу в магазине «Пятерочка» в центре города. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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