Воробьёв: продолжается пролив конструкций «Крокус Сити Холла»

Видео: Telegram-канал А.Воробьёва
Пожарные расчёты продолжают проливать конструкции Крокус Сити Холла» для ликвидирования пожара.
Пожарные проливают конструкций, чтобы ликвидировать отдельные очаги возгорания. Однако основной огонь ликвидирован.
При этом уточняется, что крыша над зрительным залом рухнула. В настоящее время сотрудники спецслужб продолжают разбор завалов.
Напомним, что в пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». По предварительным данным, 60 человек погибли, ещё более 100 пострадали. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».
«Спасатели смогли зайти в зрительный зал, где долгое время была высокая температура и где, по всей видимости, был эпицентр пожара», — говорится в Telegram-канале Воробьёва.
Напомним, что в пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». По предварительным данным, 60 человек погибли, ещё более 100 пострадали. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».
Элина Позднякова