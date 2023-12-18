Воскресный зомби-апокалипсис: Петербуржцы массово страдают от укусов людей

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Накануне, 17 декабря, сразу несколько жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области обратились к медикам с необычными травмами. Все они теперь лечат пальцы от укусов после встречи с зубастыми оппонентами.
Например, в больницу обратился 22-летний молодой человек. Накануне вечером он был в посёлке Токсово, где неизвестный цапнул его за безымянный палец на правой руке. Укус был такой силы, что средняя фаланга пальца оказалась сломанной. Палец буквально висел на коже, сообщает телеграм-канал «Фонтанка SPB Online».
Также в воскресенье вечером медицинская помощь потребовалась 42-летнему петербуржцу. У него случился конфликт с неизвестными в ресторане «Баден-Баден» на проспекте Просвещения. В результате они избили его и для верности укусили за мизинец. Врачи диагностировали у мужчины укушенную рану правой кисти.
У 59-летней жительницы коммунальной квартиры на Суворовском проспекте от укуса пострадал большой палец на левой руке. По словам потерпевшей, во время бытовой ссоры её за палец укусила соседка. Кроме того, врачи диагностировали у женщины травмы головы и тела.
Довольно неожиданно, что в качестве аргумента в споре и оружия в конфликте жители Северной столицы стали так активно использовать зубы.
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Также в воскресенье вечером медицинская помощь потребовалась 42-летнему петербуржцу. У него случился конфликт с неизвестными в ресторане «Баден-Баден» на проспекте Просвещения. В результате они избили его и для верности укусили за мизинец. Врачи диагностировали у мужчины укушенную рану правой кисти.
Довольно неожиданно, что в качестве аргумента в споре и оружия в конфликте жители Северной столицы стали так активно использовать зубы.
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Александр Бойцов