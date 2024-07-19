«Ъ»: возбуждено уголовное дело из-за некачественных подшипников на военных Ил-76

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело из-за махинаций с деталями, поставляемыми для военных самолетов Ил-76. Об этом информирует «Коммерсантъ».
Расследование началось на основании материалов проверки прокуратуры, которая выявила ряд нарушений при исполнении гособоронзаказа. Согласно информации следствия, работники организации в период с 2017 по 2022 год закупили некачественные детали, которые не соответствовали требованиям.
Подшипники неизвестного происхождения отгрузили в комплекте с колесами вместе с поддельной документацией о том, что они якобы приняты военным представительством Министерства обороны. В результате использования фальшивых подшипников произошла поломка 5 самолетов Ил-76МД-90А, а военному ведомству и обороноспособности страны был причинен серьезный ущерб.
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Екатерина Коршунова