Воздушная тревога объявлена в шести областях Украины

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Сирены воздушной тревоги звучат сразу в шести областях Украины, сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на данные онлайн-карты украинского Минцифры.
Напомним, что с 10 октября прошлого года ВС РФ наносят удары по украинским энергетическим, оборонно-промышленным и военным объектам по всей территории страны. По словам президента России Владимира Путина первая атака стала ответом на теракт на Крымском мосту, который устроило киевское руководство. С этого момента в украинских населённых пунктах ежедневно объявляется воздушная тревога.
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