В Днепропетровске прогремели взрывы, сообщает УНИАН

Фото: iStock/Mr-Tigga
На Украине в городе Днепропетровск прогремели взрывы, пишет УНИАН.
«Сообщается о взрывах в Днепре», — проинформировало украинское издание в своём Телеграм-канале.
ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.
Читайте также:
«Зеркало недели»: В Херсоне гремят взрывы
Минобороны: Российская система ПВО за сутки сбила украинские Ми-8 и МиГ-29
ВСУ за сутки 15 раз обстреляли территорию ДНР
Диана Аванесян