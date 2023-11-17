Всем пострадавшим при взрыве дома в Астрахани окажут финансовую поддержку

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Все пострадавшие от обрушения части многоквартирного дома в Астрахани получат финансовую поддержку и временное жилье из маневренного фонда. Об этом журналистам РИА Новости сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.
Напомним, что 16 ноября МЧС сообщило об обрушении части жилого пятиэтажного дома в Астрахани. На данный момент известно об одной погибшей жительнице, остальные 213 жильцов (включая 37 детей) смогли вовремя эвакуироваться. Сейчас их размещают в близлежащих школах.
Семь человек обратились в пункты временного размещения, сообщил глава администрации города Олег Полумордвинов в своём Telegram-канале. Им оказана необходимая помощь. В ПВР организовано горячее питание, созданы условия для ночлега. С ними работает психолог.
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