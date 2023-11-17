Бабушкин: В Астрахани после обрушения части дома ввели региональный режим ЧС

Фото: сайт Кремля
Региональный режим ЧС введен в Астрахани после обрушения части многоэтажного дома. Об этом 17 ноября пишут «Известия» со ссылкой на слова главы Астраханской области Игоря Бабушкина.
Напомним, что 16 ноября МЧС сообщило об обрушении части жилого пятиэтажного дома в Астрахани. На данный момент известно об одной погибшей жительнице, остальные 213 жильцов (включая 37 детей) смогли вовремя эвакуироваться. Сейчас их размещают в близлежащих школах.
Семь человек обратились в пункты временного размещения, сообщил глава администрации города Олег Полумордвинов в своём Telegram-канале. Им оказана необходимая помощь. В ПВР организовано горячее питание, созданы условия для ночлега. С ними работает психолог
Следственный комитет незамедлительно откроет уголовное дело по факту обрушения жилого дома в Астрахани. Такое поручение уже дал председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
Экс-депутат Госдумы Олег Шеин заявил, что около пятнадцати лет назад у данного дома обвалилась часть стены, однако собравшаяся комиссия по чрезвычайным ситуациям смогла укрепить эту часть строения. По версии Шеина, причиной нынешнего обвала мог стать ремонт в одной из квартир дома. Если в нём была сделана незаконная перепланировка, которая затронула одну из несущих стен, это могло вызвать образование трещин с последующим обрушением. Также депутат выдвинул другую версию, согласно которой причиной происшествия могли стать проблемы с общей системой водоснабжения.
Читайте также:
SHOT: Момент обрушения дома в Астрахани запечатлели на видео
В рухнувшем доме в Астрахани ранее уже обваливалась стена
СК незамедлительно возбудит уголовное дело по обрушению дома в Астрахани
Семь человек обратились в пункты временного размещения, сообщил глава администрации города Олег Полумордвинов в своём Telegram-канале. Им оказана необходимая помощь. В ПВР организовано горячее питание, созданы условия для ночлега. С ними работает психолог
Экс-депутат Госдумы Олег Шеин заявил, что около пятнадцати лет назад у данного дома обвалилась часть стены, однако собравшаяся комиссия по чрезвычайным ситуациям смогла укрепить эту часть строения. По версии Шеина, причиной нынешнего обвала мог стать ремонт в одной из квартир дома. Если в нём была сделана незаконная перепланировка, которая затронула одну из несущих стен, это могло вызвать образование трещин с последующим обрушением. Также депутат выдвинул другую версию, согласно которой причиной происшествия могли стать проблемы с общей системой водоснабжения.
Читайте также:
SHOT: Момент обрушения дома в Астрахани запечатлели на видео
В рухнувшем доме в Астрахани ранее уже обваливалась стена
СК незамедлительно возбудит уголовное дело по обрушению дома в Астрахани
Артем Путинцев