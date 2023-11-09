«Вторая тоже больная»: Ветеринар перепутал лапы собаки и сделал ей операцию на здоровой

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В Краснодаре ветеринар провел операцию на здоровой лапе собаки, перепутав ее с больной. Ветврач не признал свою ошибку, заявив, что другая лапа тоже была не здорова.
Как сообщает телеграм-канал Baza, собака по кличке Тор повредил заднюю лапу и хромал. Его решили отвезти в ветеринарную клинику «ВетСи» на улице Карякина. Врачи осмотрели пса и обнаружили, что у него порвалась связка. Было решено делать операцию.
Операцию провели достаточно быстро, за 40 минут, без осложнений. Только оказалось, что оперативное вмешательство совершили не на той лапе.
Когда хозяйка заметила это, сообщила об этом ветврачу, но он даже не смутился.
«Эта заживет, через 10 дней прооперируем. В этой тоже проблема со связкой была», — написал ветеринар.
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