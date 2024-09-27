Взрыв на заправке в Дагестане 27 сентября: погибли трое взрослых и ребенок

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Четыре человека, включая ребенка, погибли в результате взрыва на АЗС Plus возле поселка Новый Хушет в Дагестане. Взрыв н заправке прогремел в 17:30, после чего начался крупный пожар.
При взрыве погибли три взрослых человека и один ребенок, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр медицины катастроф.
Также от взрыва пострадали припаркованные рядом 10 автомобили. Ударная волна пробила стену трехэтажного дома. Сейчас на месте происшествия работаю экстренные службы, пожарные, скорая и полиция. Одну полосу движения перекрыли. Что стало причиной, взрыва пока неизвестно.
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Лия Мурадьян