Третий за неделю взрыв прогремел на западе Германии

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Третий за неделю взрыв произошёл на западе Германии. Об этом сообщила пресс-служба полиции административного округа Кёльн.
Отмечается, что очередной взрыв прогремел у входа в жилой дом в районе Бонна в округе Кёльн на западе Германии. В результате происшествия никто не пострадал.
В полиции уточнили, что взрыв произошёл в результате детонации устройства малой мощности. Правоохранители пытаются найти подозреваемых, но пока поиски не дали никаких результатов.
Также полиция не исключается, что этот случай может быть связан с происходившими ранее на этой неделе взрывами в Кёльне. Так, в понедельник взрыв прогремел у входа в клуб Vanity Club Cologne, в результате чего получил ранения один человек. Тогда полиция нашла предполагаемого подозреваемого, подложившего взрывчатку. Второй инцидент произошел около магазина одежды.
По предварительным данным полиции, к этим взрывам могут быть причастны нидерландские организованные преступные группировки (ОПГ), которые занимаются незаконным оборотом наркотиков.
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В полиции уточнили, что взрыв произошёл в результате детонации устройства малой мощности. Правоохранители пытаются найти подозреваемых, но пока поиски не дали никаких результатов.
Также полиция не исключается, что этот случай может быть связан с происходившими ранее на этой неделе взрывами в Кёльне. Так, в понедельник взрыв прогремел у входа в клуб Vanity Club Cologne, в результате чего получил ранения один человек. Тогда полиция нашла предполагаемого подозреваемого, подложившего взрывчатку. Второй инцидент произошел около магазина одежды.
По предварительным данным полиции, к этим взрывам могут быть причастны нидерландские организованные преступные группировки (ОПГ), которые занимаются незаконным оборотом наркотиков.
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Анастасия Чинкова