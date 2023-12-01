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Взрыв поездов в Северомуйском тоннеле БАМа квалифицировали как теракт, об этом сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на источники.
Напомним, 29 ноября в 17:20 по московскому времени в тоннеле на перегоне Итыкит—Окусикан в Бурятии загорелась цистерна с дизельным топливом. В результате, часть вагонов вывели наружу, движение поездов в настоящий момент осуществляется по обходному маршруту.
Также известно, что следователи возбудили уголовное дело по статье о террористическом акте в отношении неустановленных лиц.
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«Предварительно установлено, что возгорание цистерны с топливом стало следствием подрыва неустановленного взрывного устройства, находящегося предположительно под вагоном», - прокомментировал ситуацию источник издания.
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Евгения Парфентьева