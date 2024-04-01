Взрывчатка сдетонировала в чайхане в Воронеже

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Взрыв в чайхане в Воронеже произошёл из-за подложенной взрывчатки. Об этом пишет Mash.
Взрыв в воронежской чайхане произошёл в ночь на 1 апреля примерно в 03:00. В это время в заведении никого не было, поэтому пострадавших нет. В кафе выбило стёкла, а на место оперативно прибыли сотрудники полиции.
Эксперты предварительно установили, что в заведении сдетонировало взрывное устройство. По некоторым данным, взрывчатку туда могли подложить конкуренты владельца. Сейчас полиция выясняет круг лиц неприятелей бизнесмена.
Напомним, 1 апреля стало известно, что в одном из воронежских кафе произошел взрыв. В настоящее время на месте ЧП работает следственно-оперативная группа.
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Эксперты предварительно установили, что в заведении сдетонировало взрывное устройство. По некоторым данным, взрывчатку туда могли подложить конкуренты владельца. Сейчас полиция выясняет круг лиц неприятелей бизнесмена.
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Элина Позднякова