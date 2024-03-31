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Взрыв и пожар уничтожили гостиницу «Водолей» в Краснодарском крае

В Краснодарском крае произошел пожар на турбазе «Водолей»
31 марта 2024, 15:33
Фото: iStock/photovs

Фото: iStock/photovs

Взрыв и пожар уничтожили гостиницу «Водолей» в Краснодарском крае. Сгорели номера и личные вещи постояльцев. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что 50 человек эвакуировали. Некоторым постояльцам пришлось выбегать на улицу в одних плавках. В результате пожара есть один пострадавший, его доставили в больницу.

По предварительным данным, взорвался газ в техническом помещении. Огонь распространился на 500 квадратов. В настоящее время пожар ликвидируют.


Ранее сообщалось, что в Одесской области в результате падения обломков дрона произошел пожар на одном из энергообъектов. По данным источника, несколько населенных пунктов обесточено. О каком объекте идет речь, не уточняется.

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#пожар
#газ
#пострадавший
#человек
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В пятой и шестой скважинах рудника «Пионер» в Амурской области обнаружена вода
31 марта 2024, 16:41

Фото: iStock/Juan Jose Napuri

В пятой и шестой разведочных скважинах на руднике «Пионер» в Амурской области обнаружили воду. Об этом сообщило ГУ МЧС России по региону.
Отмечается, что во время бурения пятой и шестой скважин были проведены обследования при помощи видеокамеры и измерительных приборов. В результате было обнаружено большое количество воды, глины и льда. Существует риск повторного прорыва.

В связи с этой угрозой работы на шахте ниже зоны затопления были приостановлены.

Проходка скважин производилась в местах, где, предположительно, могут находиться 13 пропавших горняков. Это также позволит определить состояние горных выработок.

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#шахты
#вода
#мчс
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В Башкирии более суток не могут найти двух пропавших подростков
СК РФ: в Уфе возбудили уголовное дело об убийстве после пропажи двух подростков
31 марта 2024, 16:02

Фото: iStock/Motortion

В Башкирии уже больше суток не могут найти двух пропавших подростков. Об этом сообщает СУСК РФ по Республике Башкортостан.
Отмечается, что накануне 13-летний Павел Паличев и 14-летний Дамир Адигамов отправились гулять к детскому лагерю «Чайка», после чего перестали выходить на связь.

Была организована поисковая операция, в которой задействованы порядка 200 волонтёров, добровольцев, кинологов и специалистов экстренных служб.

В ходе операции были найдены школьные рюкзаки мальчиков в лесном массиве недалеко от реки Белой. Планируется проведение водолазных работ.

Следственное управление СК РФ по Республике Башкортостан возбудило уголовное дело по факту пропажи подростков.

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#башкирия
#ск рф
#подростки
#уголовное операция
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В Турции задержали 51 подозреваемого в причастности к ИГИЛ*
31 марта 2024, 14:55

Фото: iStock/BrianAJackson

В Турции задержали 51 подозреваемого в причастности к террористической группировке ИГИЛ*. Об этом сообщил глава МВД страны Али Ерликая на своей странице в соцсети Х.
Отмечается, что органы безопасности Турции проводили четырёхдневную операцию против ИГИЛ* в 21 провинции страны. В результате ими было изъято большое количество документов группировки.

Ранее, 26 марта, сообщалось, что турецкие силы безопасности задержали 147 подозреваемых в причастности к террористической группировке в 30 провинциях страны. Ерликая уточнял, что до задержания они занимали ответственные должности в ИГИЛ*, участвовали в боевых действиях на стороне группировки и финансировали её.

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#турция
#задержание
#терроризм
#мвд
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В Петербурге роллер погиб во время соревнований на Кубке Федерации
31 марта 2024, 12:53

Фото: iStock/gorodenkoff

В Санкт-Петербурге участник соревнований на Кубке Федерации роллер-спорта погиб во время выполнения трюка, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
На опубликованных в сети кадрах видно, как спортсмен несётся по роллердрому на огромной скорости, а затем врезается в металлическую конструкцию.

По информации СМИ, 36-летний Роман Богрец завалился перед перилами и ударился головой и грудью в спортклубе «Жесть» в Санкт-Петербурге.

Спортсмена экстренно госпитализировали в больницу с тяжёлыми травмами, однако, спасти Богрецу жизнь врачам не удалось.

Напомним, ранее загадочная смерть произошла в Ленинградской области. Труп мужчины обнаружили стоящим на коленях рядом с диваном. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#санкт-петербург
#смерть
#спорт
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Владельца ЛГБТ*-клуба Pose в Оренбурге арестовали до 18 мая
31 марта 2024, 12:27

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Центральный районный суд Оренбурга принял решение арестовать владельца ЛГБТ*-бара за организацию деятельности экстремистской организации до 18 мая, передает ТАСС.
Отмечается, что мужчина был задержан 29 марта в Москве. В начале марта заведение посетили сотрудники правоохранительных органов.

По информации источника, арестовали не только арт-директора бара Александра Климова, но и администратора Диану Камильянову. Сообщается, что они искали артистов, занимались пропагандой среди посетителей бара и в мессенджере Telegram нетрадиционных сексуальных отношений, а также вели фото- и видеосъемку.

Ранее сообщалось, что бар «Элтон» в Красноярске, где в феврале текущего года прошла вечерника, на которую пожаловалась член Общественной палаты России, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, оштрафовали на 450 тысяч рублей.

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Задержанные в Дагестане террористы имели отношение к напавшим на «Крокус»

* «Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ
#дело
#движение
#мужчина
#сотрудники
#telegram
#лгбт
#рф
#бар
#суд
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«Загадочная смерть»: в Ленобласти нашли стоящее на коленях тело мужчины
В доме в Ленобласти обнаружили стоящее на коленях тело мужчины
31 марта 2024, 11:34

Фото: iStock/Grape_vein

В Ленинградской области в частном доме обнаружили тело мужчины, стоящее на коленях. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Тело 51-летнего мужчины в полусидячем положении, спиной к дивану, находилось в одной из комнат. На его голове видны следы от удара. Рядом с погибшим лежал топор, на котором обнаружены следы крови и волосы.

Также на территории дома было найдено тело второго 52-летнего мужчины, который оказался соседом убитого.

Их утром 30 марта обнаружила знакомая одного из погибших. Она же и сообщила о происшествии в полицию.

В результате следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

В настоящее время выясняются обстоятельства загадочной смерти мужчин.

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#ленинградская область
#убийство
#уголовное следователи
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Задержанные в Дагестане террористы имели отношение к напавшим на «Крокус»
Задержанные в Дагестане террористы могли быть связаны с напавшими на «Крокус»
31 марта 2024, 10:31

Фото: iStock/shironosov

Задержанные в Дагестане террористы, предположительно, имели прямое отношение к преступникам, атаковавшим «Крокус Сити Холл». Об этом сообщил источник Telegram-канала «Раньше всех. Ну почти».
Ранее сообщалось, что в ходе объявленного в республике режима контртеррористической операции были задержаны трое террористов, которые готовились совершить теракт. У них было изъято подготовленное для этого оружие, в том числе самодельное взрывное устройство.

В настоящее время устанавливается их связь с террористами, напавшими 22 марта на концертный зал «Крокус Сити Холл» в Красногорске. По предварительным данным, задержанные имеют прямое отношение к уже арестованным террористам.

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#террористы
#теракт
#крокус сити холл
#задержание
#дагестан
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В Дагестане задержали троих террористов в ходе КТО
31 марта 2024, 10:00

Фото: iStock/BrianAJackson

В Дагестане в ходе контртеррористической операции (КТО) задержаны три преступника, которые готовились совершить теракт. Об этом сообщается на сайте Национального антитеррористического комитета (НАК).
Утром 31 марта НАК сообщил, что спецназом в нескольких квартирах в Махачкале и Каспийске были заблокированы террористы. В районе обнаружения преступников введён правовой режим КТО.

В ходе осмотра мест задержания террористов были обнаружены автоматическое оружие и боеприпасы к нему, а также самодельное взрывное устройство, полностью готовое в применению.

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*организация признана террористической и запрещена на территории России
#фсб
#задержание
#дагестан
#террористы
#терроризм
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ФСБ пытается «выкурить» террористов, засевших в квартире в Каспийске
31 марта 2024, 09:29

Фото: iStock/Artem Zakharov

Силовики пытаются «выкурить» террористов, которые спрятались в многоквартирном доме в Каспийске, кадры из города публикует Telegram-канал Readovka.
Напомним, ранее стало известно, что в Республике Дагестан объявили режим контртеррористической операции (КТО). Спецназ ФСБ в Махачкале и Каспийске заблокировал в многоквартирных домах группы лиц, которые подозреваются в причастности к деятельности террористических групп. Жителей близлежащих домов эвакуировали.
В настоящий момент силовики пытаются «выкурить» боевиков, которые укрылись в гражданских домах. На кадрах видно, как из окна одной из квартир валит дым, а по улице рассредоточились спецназовцы.

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#дагестан
#фсб
#террористы
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