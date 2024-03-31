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Взрыв и пожар уничтожили гостиницу «Водолей» в Краснодарском крае. Сгорели номера и личные вещи постояльцев. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что 50 человек эвакуировали. Некоторым постояльцам пришлось выбегать на улицу в одних плавках. В результате пожара есть один пострадавший, его доставили в больницу.
По предварительным данным, взорвался газ в техническом помещении. Огонь распространился на 500 квадратов. В настоящее время пожар ликвидируют.
Ранее сообщалось, что в Одесской области в результате падения обломков дрона произошел пожар на одном из энергообъектов. По данным источника, несколько населенных пунктов обесточено. О каком объекте идет речь, не уточняется.
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По предварительным данным, взорвался газ в техническом помещении. Огонь распространился на 500 квадратов. В настоящее время пожар ликвидируют.
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Екатерина Коршунова