WSJ: Бушующий в Техасе лесной пожар вошёл в число крупнейших в истории США

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Масштабные лесные пожары охватили американский штат Техас — огонь уже уничтожил больше полумиллиона га растительности. Один из пожаров уже стал крупнейшим за всю историю штата и одним из самых крупных в истории США за всю историю наблюдений.
«Площадь пожара Smokehouse Creek в округе Хатчинсон оценивается в 1,075 тыс. акров (435 тыс. га. — Ред.), локализовано 3%. В Техасе выгорело 1,05 тыс. акров [леса] (424,9 тыс. га. — Ред.)», — сообщала пожарная служба Техаса в социальной сети X ещё в последний день зимы, 29 февраля.С тех пор площадь распространения огня только увеличилась. 29 февраля огонь перекинулся на Оклахому, где были эвакуированы сотни местных жителей. В тот же день стало известно, что в Техасе пожары уничтожили почти 424 тысячи гектаров леса. Жертвами пожара стали по меньшей мере два человека. Погибли десятки тысяч голов рогатого скота, что может стать серьезной проблемой для штата.
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Артем Путинцев