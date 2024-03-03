В Техасе сообщили о гибели десятков тысяч голов рогатого скота из-за пожаров

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В Техасе погибли десятки тысяч голов рогатого скота из-за природных пожаров. Еще больше пострадали от огня, их усыпят, пишет The Wall Street Journal.
«Это обернется катастрофой для данной территории штата», — констатировал комиссар по сельскому хозяйству американского региона Сид Миллер.
28 февраля в Техасе объявили ЧП из-за природных пожаров. 29 февраля пожарная служба Техаса сообщила о самом крупном лесном пожаре в истории штата. Его площадь составила в 435 тыс. га, из них локализовано 3%. В регионе выгорело 424,9 тыс. га леса.
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Площадь пожаров, по последним данным, составляет более 400 тыс. га.
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Ювелина Бернст