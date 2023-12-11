Yonhap: Американский истребитель F-16 потерпел катастрофу в Жёлтом море

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Американский истребитель F-16 потерпел крушение в Желтом море во время учений. Об этом сообщило южнокорейское агентство Yonhap.
«Американский истребитель F-16 разбился в Южной Корее в ходе тренировок. Пилот катапультировался», — сообщили источники агентства.Самолёт упал в воду после взлета с авиабазы Кунсан в 178 км к югу от Сеула. Информация о состоянии пилота не приводится.
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Артем Путинцев