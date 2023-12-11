Yonhap: Американский истребитель F-16 потерпел катастрофу в Жёлтом море

Красноярский суд назначил 12 лет в колонии строгого режима бизнесмену Анатолию Быкову по третьему делу об убийстве, сообщил корреспондент издания «Ъ-Сибирь» из зала суда. Окончательный срок, путём частичного сложения с первыми двумя приговорами, которые Быкову также вынесли за убийства, составил 20 лет.