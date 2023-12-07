В Саудовской Аравии разбился истребитель F-15, пилоты погибли

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Истребитель ВВС Саудовской Аравии F-15 SA рухнул во время тренировочного полета, весь экипаж погиб. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны королевства.
«Истребитель F-15 SA разбился во время обычного тренировочного полета на авиабазе имени короля Абдель Азиза в Дахране, в результате чего погиб экипаж», — говорится в сообщении.
Генерал Турки аль-Малики уточнил, ЧП произошло около полудня по местному времени в четверг, 7 декабря. Следственная комиссия уже начала выяснять подробности авиакатастрофы.
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Элина Позднякова