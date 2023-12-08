За взятку задержан замглавы подмосковного Фрязино Медведев

Фото: сайт администрации г. о. Фрязино
Заместитель главы городского округа Фрязино Московской области Дмитрий Александрович Медведев задержан по подозрению в получении взятки. Об этом стало известно «Московский Комсомолец».
Тверской районный суд Москвы арестовал Медведева на 30 суток. Уточняется, что чиновник подозревается в получении взятки в особо крупном размере.
Медведев занимается в городском округе вопросами ЖКХ, дорожного хозяйства и транспорта.
Ранее также сообщалось, что глава Ленинского городского округа Подмосковья Алексей Спасский задержан силовиками. Также задержан и замглавы Ленинского района Альберт Гравин по делу о незаконном строительстве жилых домов. По предварительной информации, чиновника задержали по делу о незаконном строительстве жилых домов. Гравин выдавал разрешения на жилую многоэтажную застройку в тех зонах, где теперь оказалась ограничена зона покрытия систем противовоздушной обороны Московской области.
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Медведев занимается в городском округе вопросами ЖКХ, дорожного хозяйства и транспорта.
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Элина Позднякова