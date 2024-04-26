Задержан нападавший на ростовчан украинец Шеховцев

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Задержан уроженец Украины Богдан Шеховцев. Он нападал на жителей Ростова-на-Дону, избивал их, а затем выкладывал видеозаписи своих преступлений в интернет.
В отношении украинца возбуждено уголовное дело по статье за хулиганство, передаёт телеграм-канал SHOT. также решается вопрос о привлечении его к ответственности по статье 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Шеховцев подозревается в связях с наркоторговцами, для которых он в числе прочего выбивал деньги из должников.
23-летний Шеховцев переехал в Россию для того, чтобы скрыться от мобилизации на Украине, получил российское гражданство. В течение нескольких месяцев он избивал ростовчан, выкладывая затем видео с расправами в сеть. В соцсетях и мессенджерах он публиковал свои фото со вскинутой в нацистском приветствии рукой.
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Александр Бойцов