Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Силовики задержали треш-стримера, который накачивал девочек наркотиками и избивал их

Силовики задержали треш-стримера, который накачивал девочек наркотиками и избивал их

Задержан треш-стример из Ярославля, избивавший людей в прямом эфире
13 февраля 2024, 18:01
Фото: istock / Diy13

Фото: istock / Diy13

Сотрудники МВД задержали треш-стримера из Ярославля, который избивал людей в прямом эфире, а затем публиковал ролики с издевательствами в Интернет. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

До этого на преступления блогера обратила внимание глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Пользователи пожаловались ей, что мужчина регулярно избивает людей в ходе прямых эфиров. По данным readovka.news, он также накачивал несовершеннолетних девочек наркотическими веществами, после чего избивал их.

«В настоящее время молодой человек доставлен в отдел полиции для разбирательства», — сообщила Волк.

Организована проверка, по результатам которой действиям стримера будет дана правовая оценка.

Ранее сообщалось, что блогерша Елена Блиновская напомнила о Годе семьи, прося выпустить её из СИЗО. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Читайте также:

Школьники, избившие в Уссурийске ветерана СВО, растут в неполных семьях

В Домодедове задержали мужчину с килограммом мефедрона в рюкзаке

При стрельбе в нью-йоркском метро погибла девочка, еще пятеро подростков ранены

#мвд
#интернет
#человек
#мужчина
#ирина волк
#блогер
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Человеческие кости нашли под полом в квартире в центре Москвы
В центре Москвы в ходе ремонта квартиры обнаружили фрагменты скелета человека
13 февраля 2024, 17:50

Фото: istock / Tennessee Witney

Во время ремонта в одной из квартир в Москве были найдены останки человеческого скелета. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу столичной прокуратуры.

Инцидент произошел в Басманном районе столицы в жилом доме на улице Макаренко.

«По предварительной информации, при проведении работ по демонтажу перекрытий пола одной из квартир жилого дома по улице Макаренко обнаружены фрагменты скелетированных останков, предположительно принадлежащих человеку», — сообщает прокуратура.
Изучением необычной находки занимаются криминалисты, будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее скелет женщины в колготках нашли на чердаке жилого питерского дома. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Школьники, избившие в Уссурийске ветерана СВО, растут в неполных семьях

В Домодедове задержали мужчину с килограммом мефедрона в рюкзаке

При стрельбе в нью-йоркском метро погибла девочка, еще пятеро подростков ранены

#прокуратура
#инцидент
#дома
#новости
#скелет
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Щёлкове упавший с крыши кусок льда убил рабочего
13 февраля 2024, 17:38

Фото: Istockphoto / riskms

Рабочий погиб в Щёлкове после того, как на него с крыши жилого дома упал кусок наледи. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Московской области.
«По данным следствия, мужчина ремонтировал кровлю многоэтажного жилого дома в 1-м Советском переулке. В какой-то момент с крыши на рабочего упала ледяная глыба. От полученных травм он погиб на месте. Возбуждено дело о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем смерть человека», – сказали ТАСС в подмосковном главке СКР.
Все обстоятельства ЧП выясняются. Сообщается, что следователи и криминалисты осмотрели место происшествия и назначили необходимые экспертизы.

Читайте также:

Из нелегального цеха в Подмосковье изъяли более 10 тонн икры и рыбы

В Домодедове задержали мужчину с килограммом мефедрона в рюкзаке

В Подмосковье осудили участников украинской банды, похищавшей россиян
#подмосковье
#московская область
#ск рф
#дом
#жилой дом
#снег
#смерть
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В подмосковном Одинцове пересмотрят несколько дел из-за шантажа следователя
13 февраля 2024, 17:24

Фото: istock / Akintevs

Несколько уголовных дел в Одинцове могут быть пересмотрены. Следователь МВД шантажировал подозреваемую, чтобы она стала заявителем по другим делам. Вероятно, кроме девушки есть и другие пострадавшие.
Как сообщает Телеграм-канал Baza, Варю Лазареву подозревали в краже ноутбука у своего бывшего молодого человека. Следователь Артём Мохов занимался этим делом, но пара помирилась и его прекратили. Позже девушка снова стала подозреваемой — ее обвинили в том, что она взяла 300 тысяч и не вернула. Фактически Лазарева деньги не занимала, но правоохранители начали давить на неё и даже заставили написать расписку.

Осенью 2022 года следователь позвонил девушке и опросил её написать заявление на владельцев магазина, который занимается продажей техники. Мохов стал ей угрожать и девушка вынужденно согласилась. По указаниям следователя и за его деньги она приобрела наушники в магазине. Затем она дала «свои» показания с телефона, Мохов писал ей в мессенджере все ответы на вопросы следователей. Из-за угроз ей пришлось заявить, что она думала, что покупает настоящие эирподсы за несколько тысяч рублей. Хотя на самом эти наушники ей были не нужны и никаких претензий к продавцу у неё не было.

Когда давление на Варю из-за её «расписки» начало усиливаться, она обратилась в прокуратуру и рассказала о методах работы Мохова. Также подтвердились то, что никакие 300 тысяч она не брала.

В отношении следователя возбудили дело, его отправили в следственный изолятор.

Читайте также:

Школьники, избившие в Уссурийске ветерана СВО, растут в неполных семьях

В Домодедове задержали мужчину с килограммом мефедрона в рюкзаке

При стрельбе в нью-йоркском метро погибла девочка, еще пятеро подростков ранены

#деньги
#дело
#мвд
#пострадавшие
#заявление
#девушка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Москве американца приговорили к 21 году колонии за сексуальное насилие над детьми
СК: Суд в Москве вынес приговор американцу за насилие над двумя детьми
13 февраля 2024, 17:22

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Савёловский суд Москвы вынес приговор гражданину США, который насиловал двух своих детей, об этом сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
Суду удалось установить, что 66-летний гражданин США совершал сексуальное насилие над двумя детьми с января 2014 по март 2018 в своём доме в Соединённых Штатах. При этом, как американец оказался в России — не уточняется.

По результатам следственных действий, американца признали виновным в совершении «иных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 12-летнего возраста». Сам подсудимый вину признавать отказался.

Гражданина Америки приговорили к 21 году лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Читайте также:

Мизулина обратилась в СК по поводу блогерши, торгующей фото малолетней дочери

«Показал и потрогал»: В Москве курьер попытался совратить девочку в подъезде

Суд в Крыму приговорил к 20 годам колонии отца, насиловавшего старшую дочь
#педофилия
#следственный комитет
#суд
#москва
#сша
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«360»: В Уссурийске банда подростков ограбила попыталась избить участника СВО
13 февраля 2024, 17:03

Фото: istock / blinow61

В Уссурийске компания подростков ограбила участника спецоперации. Об этом рассказал сам потерпевший изданию «360».

Подростки преследовали его семьи несколько дней. Они через дверь угрожали и требовали деньги. Ночью группа из четверых молодых людей вломилась в квартиру мужчины и попытались его избить. Все это они снимали на видео.

Ветеран рассказал, что дети не смогли нанести ему травм, но украли телефон. Тинейджеры вернули смартфон на следующий день, когда оказались в полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье грабеж. Сумма ущерба составила почти 7 тысяч рублей.

Читайте также:

Школьники, избившие в Уссурийске ветерана СВО, растут в неполных семьях

В Домодедове задержали мужчину с килограммом мефедрона в рюкзаке

При стрельбе в нью-йоркском метро погибла девочка, еще пятеро подростков ранены

#ветеран
#смартфон
#мужчины
#грабёж
#избиение
#уголовное дело
#сво
#подростки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Появились подробности о состоянии Евгения Петросяна
«360»: Евгений Петросян пожаловался врачам на боли
13 февраля 2024, 16:09

Фото: РИА Новости / Екатерина Лызлова

Состояние 78-летнего юмориста Евгения Петросяна на данный момент остается без изменений. Как сообщает издание «360», ссылаясь на собственный источник, Евгения Петросяна, накануне вечером артист обратилась за медицинской помощью из-за болей. Ему поставили обезболивающее.

Ранее Телеграм-канал Mash писал, что ночью состояние артиста больнице резко ухудшилось. Медики обнаружили у Петросяна обострение хронической гипертонии и стабилизировали состояние.

Позже стало известно, что юморист сломал плечо. Сейчас его готовят к операции.

Супруга юмориста Татьяна Бурхунова, несмотря на произошедшего, решила не отменять отпуск и не возвращаться из Китая в Россию. Она публикует фотографии в социальных сетях, не комментируя состояние мужа.

Читайте также:

Школьники, избившие в Уссурийске ветерана СВО, растут в неполных семьях

В Домодедове задержали мужчину с килограммом мефедрона в рюкзаке

При стрельбе в нью-йоркском метро погибла девочка, еще пятеро подростков ранены

#операции
#медики
#артист
#болезнь
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Из нелегального цеха в Подмосковье изъяли более 10 тонн икры и рыбы
13 февраля 2024, 16:02

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по МО

Полицейские и сотрудники ФСБ изъяли из незаконного оборота в Московской области более 10 тонн красной икры и краснокнижной рыбы. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«По предварительным данным, злоумышленники нелегально приобретали, перерабатывали и продавали красную икру и рыбу, в том числе занесённую в Красную книгу России. В ходе обысков изъято более пяти тонн рыбы и свыше пяти тонн красной икры», – уточнила Волк.
Позже правоохранители обнаружили цех, в котором в антисанитарных условиях рыбная продукция проходила обработку, фасовалась и готовилась для продажи. Товары без соблюдения требований качества и условий хранения на рынках Москвы и поставлялся в другие регионы.

Возбуждено уголовное дело о незаконной добыче и обороте особо ценных диких животных и водных биоресурсов.

Читайте также:

В Солнечногорске спасатели помогли водителю перевернувшейся на крышу машины

В Финляндии суд приговорил россиянина Тордена к реальному сроку

Туристка погибла в результате перестрелки наркоторговцев на курорте в Мексике
#полиция
#фсб
#ирина волк
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Треш-стримера Mellstroy объявили в розыск
Стримера Mellstroy объявило в розыск МВД России
13 февраля 2024, 16:01

Фото: iStock/Yingko

Скандально известного стримера Mellstroy (настоящее имя — Андрей Бурим) объявили в розыск, соответствующая информация отражена в базе МВД России.
По информации Telegram-канал SHOT, в настоящий момент треш-стример проживает в Дубае. При этом, 10 лет назад между Россией и Объединёнными Арабскими Эмиратами было заключено соглашение о выдаче преступников и взаимной правовой помощи. Теперь Бурима могут экстрадировать в РФ.

В России на стримера заведён судебный иск об «оскорбление деловой репутации русскоязычных», по которому с него требуют взыскать штраф в размере 10 миллионов рублей.

В Белоруссии же против Бурима возбуждено уголовное дело за «уклонение от мероприятий по призыву». На Родине ему грозит до двух лет лишения свободы.

Читайте также:

Оттава не будет выдавать Москве эсэсовца Гунько, которому аплодировал канадский парламент

МВД РФ объявило в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас

На Украине объявили в розыск соучастника убийства Дарьи Дугиной
#блогер
#оаэ
#мвд
#белоруссия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Солнечногорске спасатели помогли водителю перевернувшейся на крышу машины
13 февраля 2024, 15:59

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Автомобиль Hyundai Elantra вылетел в кювет и перевернулся на крышу, авария произошла ночью 12 февраля у деревни Алексеевское городского округа Солнечногорск. На помощь водителю пришли спасатели, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«Об аварии диспетчеру единой службы экстренной помощи «Система-112» сообщили очевидцы. Прибывшие на место спасатели вместе с сотрудниками патрульно-постовой службы стабилизировали машину с помощью тканевой стропы и тросов, а затем отключили аккумулятор, чтобы случайная искра не привела к возгоранию», — говорится в сообщении.
Водитель – сорокалетний мужчина — сумел выбраться из перевёрнутой машины сам. Помощь врачей ему не понадобилась.

Читайте также:

Под Челябинском поезд решил проскочить на красный свет и столкнулся с другим составом

В Чехове спасатели ликвидировали последствия ДТП с перевернувшейся машиной

В Истре спасли замерзающего лыжника
#спасатели
#солнечногорск
#дтп
#происшествие
#мособлпожспас
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф