Силовики задержали треш-стримера, который накачивал девочек наркотиками и избивал их

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Сотрудники МВД задержали треш-стримера из Ярославля, который избивал людей в прямом эфире, а затем публиковал ролики с издевательствами в Интернет. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
До этого на преступления блогера обратила внимание глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Пользователи пожаловались ей, что мужчина регулярно избивает людей в ходе прямых эфиров. По данным readovka.news, он также накачивал несовершеннолетних девочек наркотическими веществами, после чего избивал их.
«В настоящее время молодой человек доставлен в отдел полиции для разбирательства», — сообщила Волк.
Ранее сообщалось, что блогерша Елена Блиновская напомнила о Годе семьи, прося выпустить её из СИЗО. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак