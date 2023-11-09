Задержанному за угрозы супруге военкора Коца платили из Украины

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Задержанному 28-летнему Леониду Гутарову за угрозы супруге военкора Александра Коца платили из Украины 5 тысяч рублей в день за сбор информации о журналисте. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Согласно сообщению, задержанный мужчина следил за семьёй военкора с 4 по 7 ноября. Всю полученную информацию он передавал куратору из Украины. За это ему платили 5 тысяч рублей в сутки.
Напомним, 8 ноября в Москве неизвестный подкараулил жену военкора Александра Коца возле дома и стал угрожать ей, а также требовать встречу с Александром. Он ждал женщину на лестничной площадке. Мужчина расспрашивал супругу военкора о его текущем местоположении и требовал организовать встречу. Он также угрожал хозяйке квартиры и оказывал на нее психологическое давление.
Сотрудники полиции оперативно задержали 28-летнего Леонида Гутарова.
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Мужчина, который угрожал жене военкора Александра Коца, задержан
Напомним, 8 ноября в Москве неизвестный подкараулил жену военкора Александра Коца возле дома и стал угрожать ей, а также требовать встречу с Александром. Он ждал женщину на лестничной площадке. Мужчина расспрашивал супругу военкора о его текущем местоположении и требовал организовать встречу. Он также угрожал хозяйке квартиры и оказывал на нее психологическое давление.
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Мужчина, который угрожал жене военкора Александра Коца, задержан
Элина Позднякова