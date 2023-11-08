Мужчина, который угрожал жене военкора Александра Коца, задержан

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Задержан человек, который угрожал супруге военного корреспондента Александра Коца. Им оказался 28-летний мужчина, сейчас его везут на допрос в отдел Следственного комитета РФ.
Как сообщает телеграм-канал SHOT, в отношении мужчины возбуждено дело по статье «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов». По статье предусматривается максимальное наказание в виде года исправительных работ.
Инцидент произошел вчера, 7 ноября. Незваный гость явился в дом к Коцу и подкараулил его жену на лестнице. Он угрожал ей, требуя организовать встречу с военкором.
Коц заявил, что ему и его семье неоднократно поступали угрозы в соцсетях и по телефону. В основном, с украинских номеров. Он также рассказал, что его личные данные регулярно публикуют в украинских телеграм-каналах. Также неизвестные оформляли доставку суши в квартиру корреспондента, которую затем изъяли сотрудники полиции.
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