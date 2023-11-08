Замглавы МВД Дагестана не признал вину в превышении полномочий и взятках

Фото: РИА Новости / Кирилл Каллиников
Заместитель главы МВД Республики Дагестан Руфат Исмаилов не признает свою вину по обвинениям во взяточничестве и превышении должностных полномочий. Об этом сообщают РИА Новости.
Ранее регионально управление ФСБ сообщало, что на фигуранта и его подчиненного, заместителя начальника следственного управления МВД по Дагестану Далгата Абдулгапурова, возбуждено уголовное дело «по факту дачи и получения взятки в особо крупном размере» (пункт «в» части статьи 290 УК РФ). Также Исмаилов обвиняется в превышение должностных полномочий с применением насилия из корыстной заинтересованности (пункты «а», «г», «е» и части 3 статьи 286 УК РФ)
Исмаилов заявил судье, что знает, в чем его обвиняют, но обвинением он не согласен.
По данным следствия, в начале 2022 года Исмаилов вложил 100 миллонов рублей в крипту, передав деньги третьему лицу. Но тот никуда не вложил финансы, в итоге замглавы МВД Дагестана со своим помощником инициировал уголовное наказание против этого мужчины, чтобы вернуть вложенные в крипту средства.
Ранее сообщалось, что суд в Санкт-Петербурге вынес приговор заведующему моргом СПб ГБУЗ «БСМЭ» Виктору Василенко, который делал «срочные вскрытия» за дополнительную плату. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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