Заслуженная артистка России Искандер созналась в сбыте наркотиков

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Заслуженная артистка России Рамиля Искандер и двое её предполагаемых подельников признали вину по делу о покушении на особо крупный сбыт наркотических веществ. Об этом пресс-служба прокуратуры Пензенской области сообщила РИА Новости.
Напомним, что Искандер задержали в Москве в августе 2023 года. До этого в её квартире и машине обнаружили в общей сложности порядка двух килограммов мефедрона. От дачи показаний артистка отказалась.
Данные Генпрокуратуры РФ гласят, что Искандер собиралась наладить работу интернет-магазина для сбыта наркотиков и психотропных веществ в Пензе. Об этом она договорилась со своим знакомым, который привлёк к «работе» ещё двоих своих приятелей. Артистка успела приобрести свыше 2,6 килограммов наркотиков и психотропных веществ, более 300 граммов которых успела передать для сбыта в Пензе.
В результате, Искандер и двое её подельников признали вину. Следующее заседание по этому делу состоится 11 апреля.
Сама артистка по решению суда помещена под стражу, её подельники – под домашним арестом.
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Данные Генпрокуратуры РФ гласят, что Искандер собиралась наладить работу интернет-магазина для сбыта наркотиков и психотропных веществ в Пензе. Об этом она договорилась со своим знакомым, который привлёк к «работе» ещё двоих своих приятелей. Артистка успела приобрести свыше 2,6 килограммов наркотиков и психотропных веществ, более 300 граммов которых успела передать для сбыта в Пензе.
Сама артистка по решению суда помещена под стражу, её подельники – под домашним арестом.
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Анастасия Чинкова