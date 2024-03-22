В Москве девочка впала в кому, попробовав предложенные подругой наркотики

Фото: istock / Pornpak Khunatorn
Московская школьница впала в кому из-за наркотиков, которые ей дала попробовать подруга. Об этом информируют Телеграм-канал Baza.
Вечером 17 марта 15-летняя девочка после прогулки с подругой отправилась домой на такси. По приезду домой школьница начала жаловаться на зуд в теле, сказав матери, что странно чувствует себя из-за воды, которую ей дал таксист. Отмечается, что такси девочка поймала на улице. Она выпила таблетку от аллергии и легла спать.
Утром она отправилась в школу, там ей стало плохо. Прибывшие медики скорой помощи диагностировали ей простуду и отправили домой ожидать участкового педиатра. Дома девятиклассница легла спать, но когда пришел врач, она так и не просыпалась.
У ребенка диагностировали кому и экстренно госпитализировали.
В ДГКБ имени Башляевой у девочки взяли анализы: выяснилось, она отравилась мефедроном и метадоном. По предварительным данным следствия, наркотики школьнице дала попробовать старшая подруга, а когда ей стало плохо, они решили свалить вину на таксиста. Сейчас юная москвичка находится в реанимации.
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Утром она отправилась в школу, там ей стало плохо. Прибывшие медики скорой помощи диагностировали ей простуду и отправили домой ожидать участкового педиатра. Дома девятиклассница легла спать, но когда пришел врач, она так и не просыпалась.
В ДГКБ имени Башляевой у девочки взяли анализы: выяснилось, она отравилась мефедроном и метадоном. По предварительным данным следствия, наркотики школьнице дала попробовать старшая подруга, а когда ей стало плохо, они решили свалить вину на таксиста. Сейчас юная москвичка находится в реанимации.
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Алина Юрчак