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В Москве девочка впала в кому, попробовав предложенные подругой наркотики

В Москве школьница впала в кому из-за наркотиков, которыми её «угостила» подруга
22 марта 2024, 17:52
Фото: istock / Pornpak Khunatorn

Фото: istock / Pornpak Khunatorn

Московская школьница впала в кому из-за наркотиков, которые ей дала попробовать подруга. Об этом информируют Телеграм-канал ​Baza.
Вечером 17 марта 15-летняя девочка после прогулки с подругой отправилась домой на такси. По приезду домой школьница начала жаловаться на зуд в теле, сказав матери, что странно чувствует себя из-за воды, которую ей дал таксист. Отмечается, что такси девочка поймала на улице. Она выпила таблетку от аллергии и легла спать.

Утром она отправилась в школу, там ей стало плохо. Прибывшие медики скорой помощи диагностировали ей простуду и отправили домой ожидать участкового педиатра. Дома девятиклассница легла спать, но когда пришел врач, она так и не просыпалась.


У ребенка диагностировали кому и экстренно госпитализировали.

В ДГКБ имени Башляевой у девочки взяли анализы: выяснилось, она отравилась мефедроном и метадоном. По предварительным данным следствия, наркотики школьнице дала попробовать старшая подруга, а когда ей стало плохо, они решили свалить вину на таксиста. Сейчас юная москвичка находится в реанимации.

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Петербургская восьмиклассница умерла в гостях у взрослого мужчины — возбуждено дело
На петербуржца, на «вписке» у которого умерла школьница, завели уголовное дело
22 марта 2024, 17:25

Фото: istock / Akintevs

В Петербурге следователи возбудили уголовное дело после смерти 14-летней девочки в квартире 35-летнего мужчины. Подозреваемый в причинении смерти по неосторожности отправлен в изолятор временного содержания. Об этом информирует Фонтанка.
По информации издания, школьница и её подруга познакомились с мужчиной в мессенджере. Девочки приехали к нему домой, находясь в состоянии алкогольного опьянения, и одна из них вела себя странно.

В какой-то момент восьмикласснице стало плохо и она упала на пол — хозяин квартиры перевернул ее на бок и продолжил проводить время с ее подругой. Через время девушка перестала подавать признаки жизни, и хозяин квартиры вызвал медиков, которые констатировали смерть школьницы.

О пропаже девочки сообщила ее социальный педагог. По ее словам, она ушла в школу и перестала отвечать.

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#школьница
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Суд вынес приговор боевикам «Азова»* за жестокое обращение с мирными населением
Суд вынес приговор десяти «азовцам»* за жестокое обращение с гражданскими
22 марта 2024, 17:07

Фото: istock / Sinenkiy

Верховный суд ДНР вынес приговор десяти боевикам украинского националистического полка "Азов"* за жестокое обращение с мирным населением. Об этом сообщает СК России в Телеграм-канале.
По информации СКР, с 7 марта по 15 апреля 2022 года военные обстреливали из минометов VZ-82 калибра 120 миллиметров по жилому массиву на западне Мариуполя. Суммарно были израсходованы порядка 100 мин.

Помимо этого, 15 апреля 2022 года боевикам поступил приказ об отходе на завод «Азовсталь», после чего они привели в неисправность свои минометы и отправились пешей колонной на территорию завода. 18 мая 2022 года более 300 военных покинули территорию предприятия, сложили оружие и сдались в плен ВС РФ.

«Приговором суда фигурантам назначено наказание в виде лишения свободы на длительные сроки», — указано в сообщении.
Военные получили сроки от 22 лет и 2 месяцев до 22 лет и 6 месяцев колонии строго режима.


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*признан террористическим и запрещен в РФ
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Женщина расправилась со своими детьми из-за «бесов» и попала на принудительное лечение
Убившую детей из-за «бесов» женщину отправили на принудительное лечение
22 марта 2024, 15:44

Фото: istock / eranicle

Жительница Екатеринбурга, обвиняемая в убийстве троих детей, отправится на принудительное лечение. Решение принято Свердловским областным судом. Об этом информирует РИА Новости.
«Суд постановил Петрову Анастасию освободить от уголовной ответственности и отправить ее на принудительное лечение», — заявил судья Александр Ладин.
По версии следствия, в декабре 2022 года женщина убила трех своих детей 2022, 2012 и 2007 годов рождения. После расправы она написала супруг записку. Она написала, что дети якобы были одержимы, а в самого младшего вселился бес.

Судебно-медицинская экспертиза признала женщину невменяемой.

Ранее сообщалось, что в Махачкале Cadillac сбил женщину и её сына, мальчик в итоге погиб на месте. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#суд
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#лечение
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#убийство
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Стало известно, на какой глубине находились заблокированные на руднике «Пионер»
ТАСС: Застрявшие на руднике «Пионер» горняки находились на глубине 147 м
22 марта 2024, 15:25

Фото: istock / Nordroden

Последнее зафиксированное местоположение застрявших под завалами на руднике «Пионер»находилось на глубине 147 метров. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
При этом точное местонахождение людей на данный момент не определено. Чтобы обнаружить застрявших горняков, специалисты бурят две скважины с поверхности — на 205 и 262 метров. По предварительным данным, вторая будет завершена в субботу, 23 марта. Известно, что глубина шахты достигает 295 метров.

Обвал горных пород произошел на золотодобывающем руднике 18 марта в Амурской области. По информации МЧС, под землей находятся 13 человек. 20 марта дополнительная группа спасателей и инженеров прибыла в Благовещенск на спецборте МЧС России.

В регионе введен режим ЧС для мобилизации всех сил.

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#мчс
#человек
#специалисты
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Пять человек пострадали на Пермском пороховом заводе
Источник «112»: пять человек пострадали на Пермском пороховом заводе
22 марта 2024, 15:21

Фото: istockphoto / sudok1

Пять человек получили травмы при обрушении перекрытия в строящемся здании на территории Пермского порохового завода. Об этом сообщает телеграм-канал «112» со ссылкой на свой источник.
В публикации уточняется, что обрушилась опалубка на площади 270 квадратных метров. Все пострадавшие являются рабочие сотрудники.

Известно, что во время инцидента они они работали над бетонированием перекрытия.

В результате обрушения, троим людям «Строительного управления» потребовалась госпитализация в больницу. Еще двух пострадавших врачи осмотрели и после оказания помощи отпустили. Причины случившегося выясняются.

Ранее сообщали, что рыбака на болотоходе, на половину провалившегося под лёд на Рузском водохранилище в Волоколамском округе, вытащили подмосковные спасатели.

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В Ногинске иномарка врезалась в автобусную остановку

В Одинцове спасатели сняли подростка с козырька подъезда
#спасатели
#врачи
#пострадавшие
#госпитализация
#происшествия
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В Ногинске иномарка врезалась в автобусную остановку
22 марта 2024, 15:02

Фото и видео: телеграм-канал ГУ МВД РФ по МО

Сотрудники полиции работают на месте аварии в Ногинске, где автомобиль врезался в автобусную остановку. Об этом сообщается в телеграм-канале Главного управления МВД России по Московской области.
«ДТП с участием двух машин и пешеходов произошло утром на 67 километре федеральной трассы М-7 «Волга». По предварительной информации, водитель грузовика «Газель» совершил столкновение с попутным автомобилем Nissan. Иномарку отбросило на остановку общественного транспорта, где находились люди», – говорится в сообщении.
По данным подмосковного главка МВД, в результате аварии пострадали трое пешеходов. Они доставлены в больницу. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства автоаварии.

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#полиция
#шоссе
#автомобили
#подмосковье
#московская область
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В Одинцове спасатели сняли подростка с козырька подъезда
22 марта 2024, 14:23

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Тринадцатилетний мальчик вылез на козырёк подъезда многоквартирного дома и не смог спуститься оттуда самостоятельно, подростка выручили спасатели, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«По номеру 112 в единую службу спасения позвонили очевидцы, заметившие мальчика, застрявшего на крыше подъезда. Прибывшие на место спасатели спустились на козырёк и с помощью лестницы-штурмовки помогли подростку забраться в окно на лестничной клетке, через которое он ранее и вылез на козырёк», — говорится в сообщении.
Выяснилось, что на крышу подъезда мальчик вылез, чтобы подобрать упавший у его друга мобильный телефон. Гаджет он достать смог, а с возвращением возникли сложности. В ходе происшествия мальчик не пострадал, медицинская помощь ему не понадобилась.

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#мособлпожспас
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На Рузском водохранилище спасли рыбака, застрявшего на льду на болотоходе
22 марта 2024, 14:00

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Рыбака на болотоходе, частично провалившемся под лёд на Рузском водохранилище в Волоколамском округе, выручили подмосковные спасатели, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«В службу спасения обратился водитель пожарной машины Артём Захарян, которой в свой выходной день проезжал мимо водохранилища на личном автомобиле. Он рассказал, что увидел неподалёку от берега болотоход, который частично провалился под лёд», — говорится в сообщении.
Когда спасатели прибыли на место происшествия, они увидели, что болотоход всей правой стороной находится в воде и возможности выбраться на лёд самостоятельно у него нет. Действовать нужно было крайне оперативно, потому что техника могла с минуты на минуту уйти под лёд целиком вместе с водителем. Спасатели сперва освободили застрявшего рыбака и переправили в безопасное место, а затем с помощью своего болотохода вытянули на лёд его технику.

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#мособлпожспас
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В Москве задержали семерых сторонников РДК*
ФСБ: В Москве задержаны семь сторонников РДК*
22 марта 2024, 12:03

Фото: iStock/choochart choochaikupt

В Москве сотрудники ФСБ вычислили и задержали семь человек, которые планировали создать ячейку «Русского добровольческого корпуса*. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ РФ.
Задержать преступников сотрудники ФСБ при поддержке СОБР главного управления Росгвардии по Москве.

«Семь задержанных жителей Москвы поддерживали контакты с РДК*, действующим в составе вооружённых формирований Украины против российской армии, и обсуждали способы проведения насильственных акций в отношении представителей правоохранительных органов, военнослужащих и иностранцев», — говорится в сообщении ведомства.

Во время обыска квартир задержанных обнаружены и изъяты мачете, ножи, тактический топор, аэрозольный пистолет и перцовые баллончики, флаги с нацистской символикой. Также обнаружены телефоны, где велась активная переписка с главарями РДК*.

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* Террористическая организация, запрещенная на территории России.
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