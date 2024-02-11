Застрявшие на Эльбрусе альпинисты запросили помощь спасателей

Фото: iStock/yanik88
Группа альпинистов из двух человек, находящихся на горе Эльбрус, запросила о помощи, сообщили в пресс-службе МЧС России по Кабардино-Балкарии.
В 23:34 поисково-спасательные операции были завершены, и альпинистам удалось спуститься до высоты 3850 метров на станцию Гара-Баши. Там они отказались от дальнейшей помощи. Группа состояла из гида из Казахстана и россиянки.
Читайте также:
Извержение вулкана в Индонезии унесло жизни более 20 человек
В горах Непала нашли тело альпинистки Оленевой
Тренер Шабалин: Тело погибшей в Непале альпинистки Оленевой уже не будет найдено
Артем Кузьмин