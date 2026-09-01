Затонувший у Кипра пассажирский катамаран нашли на глубине 550 метров

01 сентября 2026, 19:08

Фото: iStock/studio-fi

Пассажирский катамаран FiloJet, потерпевший крушение 30 августа возле северного побережья Кипра, нашли на глубине 550 метров. Об этом заявил лидер турок-киприотов Туфан Эрхюрман.