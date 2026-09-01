Затонувший у Кипра пассажирский катамаран нашли на глубине 550 метров
Пассажирский катамаран FiloJet, потерпевший крушение 30 августа возле северного побережья Кипра, нашли на глубине 550 метров. Об этом заявил лидер турок-киприотов Туфан Эрхюрман.
По его словам, которые приводит газета Kibris, найденный объект еще предстоит идентифицировать. Мужчина наблюдал за ходом спасательных работ с борта TCG Işın ВМС Турции. Он добавил, что пока нельзя с полной уверенностью утверждать, что это именно затонувший катамаран.
30 августа паром Filo Jet вышел из порта Кирении на севере Кипра и направился в турецкий Ташуджу. Вскоре после отплытия члены экипажа заметили, что в носовую часть поступает вода. Капитан попытался вернуться в порт, но не успел — судно перевернулось и затонуло.
Телеканал NTV сообщил, что капитан и моряки покинули паром первыми, оставив пассажиров спасаться самостоятельно. Нескольких членов экипажа уже задержали в Турции и Северном Кипре.
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