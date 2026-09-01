«Побили зонтиком»: Участницы антироссийской акции поплатились в одном городе Грузии
В Батуми произошло нападение на участниц антироссийской акции
В центре Батуми произошла потасовка между участницами антироссийской акции и местными жительницами. Об этом 1 сентября пишет «Взгляд».
По информации газеты «Батумелеби», инцидент перерос в драку после того, как прохожие выразили недовольство плакатом с надписью «Россия – оккупант». Словесный конфликт быстро перешел в физическое столкновение, которое прекратили прибывшие на место полицейские.
«Меня побили зонтиком», — заявила одна из пострадавших.В свою очередь, женщина, которую подозревают в нападении, утверждает, что ее спровоцировали оскорблениями в адрес ребенка. Министерство внутренних дел возбудило уголовное дело по статье «Насилие», которая предусматривает штраф либо административный арест на срок до одного года.
Инцидент произошел на фоне присутствия в Батуми и других регионах Грузии большого числа российских туристов. Подобные акции с антироссийскими лозунгами проходили и ранее, в том числе на пляжах курортной зоны. Все участники конфликта являются гражданками Грузии.