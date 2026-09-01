«Побили зонтиком»: Участницы антироссийской акции поплатились в одном городе Грузии

01 сентября 2026, 17:52

В Батуми произошло нападение на участниц антироссийской акции

Фото: istockphoto/bruev

В центре Батуми произошла потасовка между участницами антироссийской акции и местными жительницами. Об этом 1 сентября пишет «Взгляд».





По информации газеты «Батумелеби», инцидент перерос в драку после того, как прохожие выразили недовольство плакатом с надписью «Россия – оккупант». Словесный конфликт быстро перешел в физическое столкновение, которое прекратили прибывшие на место полицейские.



