Завершилось расследование дела экс-замглавы Минобороны Иванова

Тимур Иванов (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)
Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего замглавы Минобороны РФ Тимура Иванова о растрате 3,2 миллиардов рублей у банка «Интеркоммерц», а также растрате более 200 миллионов рублей на покупке и продаже паромов для Керченской переправы. Об этом сообщил РИА Новости его адвокат Мурад Мусаев.
В отношении Иванова возбуждено три уголовных дела. Первое дело связано с растратой 200 миллионов рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы.
Второе — о растрате свыше 3 миллиардов рублей банка «Интеркоммерц». По третьему делу бывший замглавы Минобороны обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (1 млрд 185 млн рублей).
Напомним, Тимур Иванов занимал пост заместителя министра обороны с мая 2016 года.
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Второе — о растрате свыше 3 миллиардов рублей банка «Интеркоммерц». По третьему делу бывший замглавы Минобороны обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (1 млрд 185 млн рублей).
Напомним, Тимур Иванов занимал пост заместителя министра обороны с мая 2016 года.
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Екатерина Коршунова