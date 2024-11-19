Завершилось расследование дела экс-замглавы Минобороны Иванова

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего замглавы Минобороны РФ Тимура Иванова о растрате 3,2 миллиардов рублей у банка «Интеркоммерц», а также растрате более 200 миллионов рублей на покупке и продаже паромов для Керченской переправы. Об этом сообщил РИА Новости его адвокат Мурад Мусаев.